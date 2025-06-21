加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免同意、不同意票怎麼蓋？ 中選會公布樣式
首頁 / 運動

潘傑楷開轟打到李多慧看板 獅上半季封王M4

2025/6/21 20:40（6/21 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊潘傑楷（圖）21日例行賽8局轟出2分砲，還打到外野的韓籍啦啦隊女孩李多慧看板，全場貢獻3分打點，助隊以4比1拿勝，封王數字持續下降。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊潘傑楷（圖）21日例行賽8局轟出2分砲，還打到外野的韓籍啦啦隊女孩李多慧看板，全場貢獻3分打點，助隊以4比1拿勝，封王數字持續下降。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一7-ELEVEn獅隊潘傑楷今天8局敲出2分砲，打到外野李多慧看板，共貢獻3分打點，助隊以4比1擊敗味全龍，賽後龍隊、台鋼雄鷹淘汰指數歸零，獅隊上半季封王魔術數字下降至4（Ｍ4）。

獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊1局上林佳緯率先敲出安打，邱智呈獲得觸身球保送，陳傑憲短打推進，潘傑楷滾地球送回球隊第1分。

獅隊6局上再起攻勢，1人出局後陳傑憲跑出內野安打，2人出局後胡金龍二壘打替球隊多添1分保險分，8局上陳傑憲再敲出安打，潘傑楷開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

潘傑楷開轟、總計貢獻3分打點，為勝利打點，個人本季第2轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）今天總計用106球投6局，被敲出4支安打，投出5次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第5勝。

潘傑楷表示，全壘打那球打出去沒有覺得會開轟，今年常常打類似的球、都是打到牆，透過重播輔助判決才確定；被問起是否知道那轟打到什麼，潘傑楷笑說：「隊友有跟我說，打到李多慧（味全龍啦啦隊）。」

google news透過 Google News追蹤中央社

對於扛4棒的壓力，潘傑楷表示，去年在總冠軍賽就扛過4棒，覺得只是個棒次、就是第4個上場打，不管打哪棒就做好該做的事情，每天維持平時訓練的東西，希望在比賽中有所發揮。

獅隊搶勝，也確定台鋼雄鷹、味全龍隊上半季淘汰指數歸零，無緣上半季爭冠，賽後獅隊上半季封王魔術數字降至4（M4）。（編輯：李亨山）1140621

#中職
#天母棒球場
#李多慧
#棒球
#台鋼雄鷹
#味全龍
#統一7-ELEVEn獅隊
#陳傑憲
#潘傑楷
潘傑楷
林佳緯開轟單場5安感謝花蓮眷顧 助獅擊敗悍將陳鏞基敲追平轟 獅隊花蓮主場延長賽10局勝悍將
陳傑憲
林安可續板凳待命代打 避免搶壘造成嚴重傷勢桃猿奉送4失誤 統一獅打擊爆發點亮上半季M5
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：