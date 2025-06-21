潘傑楷開轟打到李多慧看板 獅上半季封王M4

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職統一7-ELEVEn獅隊潘傑楷今天8局敲出2分砲，打到外野李多慧看板，共貢獻3分打點，助隊以4比1擊敗味全龍，賽後龍隊、台鋼雄鷹淘汰指數歸零，獅隊上半季封王魔術數字下降至4（Ｍ4）。

獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊1局上林佳緯率先敲出安打，邱智呈獲得觸身球保送，陳傑憲短打推進，潘傑楷滾地球送回球隊第1分。

獅隊6局上再起攻勢，1人出局後陳傑憲跑出內野安打，2人出局後胡金龍二壘打替球隊多添1分保險分，8局上陳傑憲再敲出安打，潘傑楷開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

潘傑楷開轟、總計貢獻3分打點，為勝利打點，個人本季第2轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）今天總計用106球投6局，被敲出4支安打，投出5次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第5勝。

潘傑楷表示，全壘打那球打出去沒有覺得會開轟，今年常常打類似的球、都是打到牆，透過重播輔助判決才確定；被問起是否知道那轟打到什麼，潘傑楷笑說：「隊友有跟我說，打到李多慧（味全龍啦啦隊）。」

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對於扛4棒的壓力，潘傑楷表示，去年在總冠軍賽就扛過4棒，覺得只是個棒次、就是第4個上場打，不管打哪棒就做好該做的事情，每天維持平時訓練的東西，希望在比賽中有所發揮。

獅隊搶勝，也確定台鋼雄鷹、味全龍隊上半季淘汰指數歸零，無緣上半季爭冠，賽後獅隊上半季封王魔術數字降至4（M4）。（編輯：李亨山）1140621