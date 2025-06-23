林岱樺涉詐助理費案 釋煌智等4人交保

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（中央社記者張已亷高雄23日電）民進黨立委林岱樺等人涉詐千萬助理費案，雄檢偵結起訴10人；至於在押的通法寺住持釋煌智等4人，經雄院審理，4人依新台幣20萬至100萬元不等金額交保，限制住居及出境出海。

高雄地方法院今天下午開庭審理在押的通法寺住持釋煌智等4人是否有繼續羈押必要，經承審法官訊問後，諭知林岱樺胞弟及弟媳王姓女子以100萬元交保，釋煌智80萬元交保，黃姓會計20萬元交保，均限制住居並限制出境出海，其中禁止釋煌智與相關人士討論案情。

高雄地檢署指出，林岱樺等人涉嫌在林岱樺擔任立法委員期間詐領1473萬6549元公費助理薪資，以及涉嫌向立法院不實申報服務處周姓主任等5人加班費，合計詐領22萬8090元公費助理加班費。

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檢警另外查出，通法寺住持釋煌智涉嫌盜用他人印章後偽造相關文件，取得法人登記證，並以林三郎基金會員工組成「立委林岱樺基金會團隊」，涉嫌違反林三郎基金會捐助章程，實際為協助林岱樺準備高雄市長的選務事務。

檢方表示，林岱樺等9人依涉嫌利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌起訴，而釋煌智則依行使偽造私文書、背信及公益侵占等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1140623