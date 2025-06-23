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林岱樺涉詐逾1400萬助理費、背信與公益侵占案 雄檢起訴10人

2025/6/23 16:07（6/23 16:16 更新）
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民進黨立委林岱樺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張已亷高雄23日電）民進黨立委林岱樺等人遭查出涉詐領新台幣1400萬多元助理費，至於通法寺住持釋煌智則涉違反林三郎基金會公益目的，為林岱樺助選高雄市長，高雄檢方今天依涉違相關罪嫌起訴包括林岱樺在內共10人。

高雄地檢署今天發布新聞稿指出，林岱樺、林岱樺胞弟、弟媳王姓女子、黃姓會計等人，涉嫌在林岱樺擔任第7屆至第11屆立法委員期間，將林岱樺親戚駱姓男子及弟媳王姓女子不實登載為公費助理，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資。

林岱樺自民國91年歷任第5屆至11屆立委，迄今擔任7屆立委。檢警調查，涉案王女與林岱樺之間應不具勞僱從屬關係，但王女領取助理酬金曾最高一個月達21萬4000多元，此部分月薪高於立委月薪19萬多元，共計涉詐領1154萬多元，而駱男則從100年至104年詐領319萬多元，且林岱樺等人還涉嫌將詐得公費助理薪資挪作其他用途。

另外，林岱樺等人還涉嫌在林岱樺擔任第9屆至第10屆立委期間，向立法院不實申報服務處周姓主任等5人的加班費，合計詐領22萬8090元的公費助理加班費，計9人涉犯利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌。

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檢方另查出，通法寺住持釋煌智涉嫌盜用林三郎基金會董事等人的印章後偽造相關文件，向民政局及橋頭地方法院等單位複審及聲請設立登記，涉犯偽造文書罪嫌，並以基金會員工組成「立委林岱樺基金會團隊」，涉嫌違背基金會捐助章程，非以弘揚佛法為宗旨，而實際用以協助林岱樺準備高雄市長的選務事務，自113年3月至114年2月支付20多名員工薪資計591萬4432元，釋煌智涉犯背信及公益侵占等罪嫌。

檢方表示，涉案林三郎及駱男因死亡另為不起訴。至於林岱樺在偵查期間否認犯行，在押的通法寺住持釋煌智等4人則坦承部分犯行，而政治獻金部分，後續不排除另案偵查。（編輯：黃名璽）1140623

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