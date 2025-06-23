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林岱樺涉詐領助理費案 民進黨廉政會24日討論

2025/6/23 15:30（6/23 15:58 更新）
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民進黨廉政會主委邱駿彥。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北23日電）高雄地檢署今天偵結民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴林岱樺等10人。民進黨廉政會2月時已立案調查林岱樺案，廉政會主委邱駿彥今天受訪表示，明天廉政會例會將臨時把此案加入討論議案，讓委員們討論何時請林岱樺說明。

另外，民進黨發言人韓瑩今天受訪回應「尊重司法、勿枉勿縱」。

民進黨廉政會主委邱駿彥今天受訪表示，廉政會2月時已立案調查林岱樺案，但是一直在等檢方調查，看有進一步、比較明確的證據，或許檢方已掌握證據，所以檢方今天起訴。

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邱駿彥說，原本依照廉政條例是一審判決有罪才會處分，但是也不排除如果是社會知名人士、所作所為會影響民進黨的清廉形象，即便法院判決還沒出來前，廉政會也會加以處分，就如前桃園市長鄭文燦案一樣。

不過，邱駿彥強調，廉政會一定要遵守程序正義，所以處分前一定要請當事人到廉政會說明，看當事人有無要辯白，明天廉政會召開例會，將臨時把此案加入討論議案，讓委員們討論何時要請林岱樺說明，「所以很肯定的是，明天不會有對她處分的決議」。（編輯：林興盟）1140623

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