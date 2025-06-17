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鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄 對價關係成爭論點

2025/6/17 18:51（6/17 19:03 更新）
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（中央社記者葉臻桃園17日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，桃園地院今天開庭勘驗會議錄音。檢辯雙方針對鄭文燦與涉行賄的廖姓父子間是否有對價關係、勘驗譯文是否有隱瞞等進行爭辯。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

桃園地方法院今天開準備程序庭，勘驗民國106年1月6日在桃園市政府召開的「華亞二期開發相關事宜研商會議」，內容涉及林口特定區工五工業區東側農業區9.12公頃土地變更等爭議。

鄭文燦表示，他從未在任何場合和涉行賄的林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松、廖俊松兒子廖力廷討論金錢，也沒有承諾幫他們替這9.12公頃變更尋求解套，也從未要求桃園市政府發函給行政院、要求將9.12公頃免除區段徵收改採市地重劃。

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鄭文燦表示，他在會議上都是要求對方依法行政，也從未與廖家父子有對價關係；律師也質疑，廖家父子是在會議後時隔8個多月才去「丟錢」，如果真的有對價關係，為什麼不是隔天或是隔週？

檢方則說，從無刻意隱瞞與案情有關的事證，只有因為涉及他人隱私、與案情無關的瑣碎細節，希望儘速進入審理程序。（編輯：方沛清）1140617

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鄭文燦
鄭文燦涉貪案 桃院開庭勘驗市府會議錄音
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