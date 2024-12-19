涉貪案出庭 鄭文燦否認犯罪：深感委屈盼還清白

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（中央社記者葉臻桃園19日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案。他今天上午首度就此案出庭時否認犯罪，並表示深感委屈，與涉行賄的廖俊松並無合意，檢方對此案有誤解，希望法院能還他清白。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

桃園地方法院上午9時30分召開準備程序庭，鄭文燦在法庭上表示，「我否認犯罪」，檢方對工五擴大都市計畫案推動過程有誤解，他深感委屈，只要釐清事實就可以發現他是依法行政，相信法院可以公正審理、還他清白。

針對起訴書內容，林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松在民國106年9月14日至鄭文燦官邸拜訪，將裝有新台幣500萬元現金的黑色手提袋當著鄭文燦面前放置在會客室茶桌下。

鄭文燦說，起訴書這段拜訪過程與事實不符，當天廖俊松是以泡茶名義前來，他人在外面餐敘，回到官邸時廖俊松已在會客室，他不知道廖俊松有帶東西。

鄭文燦說，當晚廖俊松吹噓完與台塑間的關係後就走了，兩人僅有簡短的交談，過程中都沒有提到土地開發案；廖俊松沒有交付袋子給他，也沒有向他比「5」手勢，他是在隔天才發現會客室有袋子，與廖俊松並沒有合意。

鄭文燦說，他多次請廖俊松把袋子拿回去，但廖俊松都沒有來拿，他才轉而聯絡廖俊松的兒子廖力廷，親自到廖力廷台北住處返還；沒有拆開袋子看、沒有通知政風處、堅持要親自還，是因為不想留下「事尾」。

鄭文燦也說，檢方認為他是收錢後才配合廖俊松等人正式對外行文，但就時序而言，106年10月12日市府函文行政院是在9月7日會議就已經決議發文，公文流程都正常，與106年9月14日官邸事件完全無關。

鄭文燦也說，他從來都不知道廖俊松是否被監聽，更沒有看過譯文，起訴書說他因知道廖俊松被監聽才有後續改變立場、退款，這不是事實，檢方在案件中也無任何舉證，且若他知道監聽一事而且還看過譯文，怎麼還會親自與廖力廷聯絡見面。

鄭文燦也說，起訴書引述廖力廷說法，說他知道廖俊松被監聽，再收受600萬元政治獻金，這說法不合常理；他也並無收受600萬元政治獻金。

鄭文燦說，他在桃園市長任內多次得到五星級市長的肯定，如果沒有足夠的抗壓性，不可能把桃園市政做好，他身為公務員，公正處理政務，不可能接受賄款，更不可能被這點錢收買。

鄭文燦的律師也在今天開庭結束時，要求檢方需要針對都市計畫的正確流程、具體對價關係的舉證和說明進行補充。（編輯：李錫璋）1131219