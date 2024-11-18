鄭文燦涉貪案 楊兆麟出庭否認行賄辯稱不知情

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）前桃園市長鄭文燦涉貪案，檢方起訴11人，桃園地院今天傳喚88歲的被告、台塑企業總管理處前總經理楊兆麟召開準備程序庭，楊兆麟說自己很忙、身體不佳，對賄賂完全不知情。

海基會前董事長鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地方檢察署日前偵結，依涉違反貪污治罪條例等罪起訴包含鄭文燦在內共11名共犯，並考量鄭文燦否認犯行、賄款金額高達新台幣500萬元，建請法院重判有期徒刑12年。

楊兆麟近期健康狀況不佳，原本排訂12日下午及18日上午2庭，但11日由律師具狀為楊兆麟請假，今天上午10時，楊兆麟則是坐著輪椅現身桃園地方法院開準備程序庭。

面對法官詢問，對於起訴罪名和事實是否有意見，楊兆麟在庭上說「我沒有犯罪」，並表示，因華亞園區一期很成功，園區廠商希望台塑再擴充比鄰土地，但工五擴大開發案9.12公頃是小土地，台塑集團不會考慮開發不具大型工業區價值的土地。

楊兆麟說．當時地政專家廖俊松聯繫他，與廖俊松及侯水文共推開發案，當時他投入1000萬元資金，由廖俊松成立公司並擔任董事長，針對東側農業區用地採市地重劃方式開發，當時他任職台塑主管，僅投資但未參與公司工作，沒有做違背法律的事，由廖俊松全權負責開發工作。

楊兆麟指出，他偶爾會接到廖俊松的電話報告公司狀況，但大筆的財務交易則不知情，他完全不參與，「何來決策」。

楊兆麟表示，他未出席2017年8月6日廖俊松父子與鄭文燦在台北某飯店餐敘，同月22日廖俊松父子再約他與鄭文燦餐敘，原本不想去，基於禮貌還是出席，但只聊集團的事，完全未提到土地開發相關事宜。

對於廖俊松曾打電話給楊兆麟並提到送禮，楊兆麟說，當下是以為工商界請人幫忙都會回送、要做公關人情，完全不知情廖俊松要行賄鄭文燦500萬元，至於給鄭文燦的連任政治獻金則是選舉一向的習慣，與開發案無關。

楊兆麟向法官陳述，近期身體狀況相當惡劣，「坐在這邊都感覺快休克」，且因罹患癌症進行質子放射治療，罹病後暴瘦10公斤，僅剩不到1成聽力，身體相當不適。

楊兆麟的辯護律師則主張，台塑企業精神為「不炒地皮、不搞官商勾結」，不可能做出行賄鄭文燦的決策與行為。（編輯：李錫璋）1131118