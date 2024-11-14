鄭文燦涉貪案 同案被告侯水文當庭認行賄求緩刑

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（中央社記者葉臻桃園14日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案。台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文今天在法院準備程序庭上，對行賄部分當庭認罪，也十分後悔，盼能減刑或緩刑。

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。桃園地方法院今天針對同案被告侯水文召開準備程序庭。

侯水文在開庭時，針對起訴書提及林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松父子交付賄款前先向他報備和起訴事實承認犯罪，並表示十分後悔，希望法官能從輕量刑，給予緩刑或易科罰金的機會。

侯水文說，沒有下指令要廖俊松行賄鄭文燦，此事都是由廖俊松處理、主導，是因為廖俊松說要拜託鄭文燦，送了公關費後，台塑企業總管理處前總經理楊兆麟關心此事進度，他才去問廖俊松。

針對起訴書中所指，是先由侯水文出面試探鄭文燦，並與廖俊松父子在華國飯店與鄭文燦餐敘部分，侯水文則表示與鄭文燦不認識也不熟，當天是被告知參加餐敘，因此對出面試探鄭文燦一事有意見。

侯水文也說，他是事後才知行賄的金額，不清楚廖俊松是如何與鄭文燦聯繫；檢方表示，由於侯水文已認罪，將不另行聲請調查證據。（編輯：張銘坤）1131114