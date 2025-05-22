鄭文燦涉貪案 桃院開庭勘驗市府會議錄音

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（中央社記者葉臻桃園22日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，桃園地院今天開庭勘驗會議錄音。檢方認為會議是為了替土地變更尋求解套，鄭文燦則反駁該項沒有解套空間，也未與對方達成協議。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

桃園地方法院今天開準備程序庭，勘驗鄭文燦在民國105年12月13日與桃園市政府相關局處首長等人，與涉行賄的林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松、廖俊松兒子廖力廷在市府的非正式會議錄音。

根據會議錄音檔，會中談及林口特定區工五工業區東側農業區9.12公頃土地若要變更，需要取得百分之百的所有權人同意，但當時仍有樂善寺等地主尚未同意。

檢方認為，此會議是鄭文燦等人為了替這9.12公頃變更尋求解套方式；另，起訴時是依不違背職務收賄罪，實務中是發現鄭文燦收賄後調查有無違背職務，並無主張鄭文燦有違法指示，但公務員就是不能收錢辦事。

鄭文燦則說，該會議源起是「變更林口特定區計畫第四次通盤檢討」華亞重劃會陳情，並非替9.12公頃尋求解套，且這部分因為是法令和都市計畫的規定，沒有解套空間，更沒有所謂密室協商和達成協議。

鄭文燦也說，廖俊松希望他打給樂善寺、認為是一通電話能解決的事，但他有拒絕，並堅持市府要求取得百分之百所有權人同意的立場未改變，且只會以監督者的角色協助。

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鄭文燦的辯護律師則說，檢方的勘驗筆錄中排除市府重要主管，是重大瑕疵、試圖誤導法官認定為密室協商，鄭文燦在事件中是被丟包不是被賄賂。

審判長孫立婷認為，辯方此舉有點「張飛打岳飛」，是丟包還是賄賂，是辯檢各自的主張，要留到言詞辯論，另訂6月17日、7月15日再開庭。（編輯：張銘坤）1140522