鄭文燦涉貪境管將屆滿 桃院開庭審判長諭知候核辦

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（中央社記者葉臻桃園17日電）前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，因限制住居、出境出海將屆滿，桃園地院今天開訊問庭，審判長諭知候核辦。另訂5月22日再開準備程序庭勘驗桃園市府會議錄音檔。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，去年8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。

鄭文案因限制住居、出境出海將屆滿，桃園地方法院上午開訊問庭，檢方認為鄭文燦若留滯海外，恐有不歸的可能性，主張應延長限制住居、出境出海，鄭文燦與辯護律師們則無意見。

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此外，鄭文燦律師團也希望檢方提供完整通訊監察檔案，檢方則認為通訊監察檔案有他人隱私，放在卷中恐會外流。

審判長孫立婷最後請鄭文燦律師團提供需要的錄音檔完整編號，另限制住居等部分諭知候核辦。另訂5月22日再開準備程序庭，將勘驗桃園市政府會議錄音檔。（編輯：李錫璋）1140417