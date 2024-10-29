鄭文燦涉貪案 廖俊松父子與媳婦認罪盼免、緩刑

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）前桃園市長鄭文燦涉貪案，檢方起訴11人。桃園地方法院今天首度開庭，傳喚被告廖俊松與廖力廷父子，以及媳婦分別進行準備程序，廖俊松等3人對於送錢行賄都認罪，盼能免刑或緩刑。

鄭文燦被控擔任桃園市長期間，利用「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄，桃園地方檢察署日前偵結，依涉犯貪污治罪條例等罪起訴包含鄭文燦在內共11名共犯，並考量鄭文燦否認犯行、賄款金額高達新台幣500萬元，建請法院重判有期徒刑12年。

受命法官廖奕淳先詢問廖力廷，廖力廷未聘用律師辯護，獨自坐在被告席答辯。針對檢方起訴犯罪事實，廖力廷不爭執，做認罪陳述並請求給予免刑機會。

蒞庭的主任檢察官、承辦檢察官及公訴檢察官均無意見也無證據需調查，僅庭訊15分鐘準備程序就終結。

廖力廷為林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松的小兒子，被控與父親等人為了工五擴大開發案9.12公頃土地，希望能從區段徵收改為自辦市地重劃一事，於2017年9月14日晚間10時一起到鄭文燦市長官邸送500萬元。

法官第2個傳喚的是廖俊松。對於法官詢問就檢方起訴行賄事實及內容，廖俊松都承認清楚、認罪，他表示，自己積極配合檢方偵查，希望能從輕量刑，但堅決否認被控侵占台塑7000餘萬元。

最後被傳喚的是廖力廷黃姓妻子，針對檢方起訴行賄的犯罪事實，黃女都承認，她透露當年9月14日接到通知去湊錢，提款當下並不知情，直到當晚丈夫與公公到市長官邸送錢時才得知。

她的辯護律師指出，希望法官能審酌黃女參與行賄情節輕微，給予緩刑宣告，同時也希望有免刑機會。

法官31日上午10時將傳喚被告、台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文進行準備程序。（編輯：戴光育）1131029