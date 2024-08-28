鄭文燦涉貪被起訴 法院裁定2800萬元交保

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（中央社記者葉臻桃園28日電）前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署昨天依貪污治罪條例起訴。桃園地方法院昨天晚間開移審庭審理，今天凌晨裁定鄭文燦以新台幣2800萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，歷經2度交保，7月11日被裁定收押禁見，截至昨天總計收押47天。

桃園地檢署昨天偵結，依涉犯貪污治罪條例等罪起訴包含鄭文燦在內共11名共犯，並考量鄭文燦否認犯行、賄款金額高達500萬元，建請法院重判有期徒刑12年。

全案起訴後火速移審桃園地方法院，11人中包括鄭文燦在內有5人收押中，桃院昨天晚間9時30分開移審庭審理，今天凌晨約1時30分裁定鄭文燦以2800萬元交保。

鄭文燦的律師在凌晨2時41分許將現金帶至桃園地院，歷時許久的點鈔後，鄭文燦在凌晨5時許步出桃園地院，面容疲憊不發一語。

桃園地院指出，審酌本案偵查完備且已提起公訴，且重要證人於偵查中均已具結證述等情，經合議庭評議結果裁定鄭文燦交保，並限制住居及出境、出海8個月，禁止對同案被告、證人等人接觸。

其餘包括台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文以205萬元交保，林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松以110萬元交保，廖俊松兒子廖家興以60萬元交保，另一名兒子廖力廷以25萬元交保，皆限制住居及出境出海。（編輯：洪啟原）1130828