本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

鄭文燦涉貪被起訴 法院裁定2800萬元交保

2024/8/28 05:25（8/28 06:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，桃園地方法院27日晚間開移審庭審理，28日凌晨1時許裁定鄭文燦以新台幣2800萬元交保，他凌晨5時許面容疲憊步出法院。中央社記者葉臻攝 113年8月28日
前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署依貪污治罪條例起訴，桃園地方法院27日晚間開移審庭審理，28日凌晨1時許裁定鄭文燦以新台幣2800萬元交保，他凌晨5時許面容疲憊步出法院。中央社記者葉臻攝 113年8月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園28日電）前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署昨天依貪污治罪條例起訴。桃園地方法院昨天晚間開移審庭審理，今天凌晨裁定鄭文燦以新台幣2800萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，歷經2度交保，7月11日被裁定收押禁見，截至昨天總計收押47天。

桃園地檢署昨天偵結，依涉犯貪污治罪條例等罪起訴包含鄭文燦在內共11名共犯，並考量鄭文燦否認犯行、賄款金額高達500萬元，建請法院重判有期徒刑12年。

全案起訴後火速移審桃園地方法院，11人中包括鄭文燦在內有5人收押中，桃院昨天晚間9時30分開移審庭審理，今天凌晨約1時30分裁定鄭文燦以2800萬元交保。

鄭文燦的律師在凌晨2時41分許將現金帶至桃園地院，歷時許久的點鈔後，鄭文燦在凌晨5時許步出桃園地院，面容疲憊不發一語。

桃園地院指出，審酌本案偵查完備且已提起公訴，且重要證人於偵查中均已具結證述等情，經合議庭評議結果裁定鄭文燦交保，並限制住居及出境、出海8個月，禁止對同案被告、證人等人接觸。

其餘包括台塑企業總管理處前執行副總經理侯水文以205萬元交保，林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松以110萬元交保，廖俊松兒子廖家興以60萬元交保，另一名兒子廖力廷以25萬元交保，皆限制住居及出境出海。（編輯：洪啟原）1130828

前桃園市長鄭文燦涉貪案起訴後移審桃園地方法院，11人中包括鄭文燦在內有5人收押中，桃園地方法院移審庭裁定5人皆交保。中央社記者葉臻攝 113年8月28日
前桃園市長鄭文燦涉貪案起訴後移審桃園地方法院，11人中包括鄭文燦在內有5人收押中，桃園地方法院移審庭裁定5人皆交保。中央社記者葉臻攝 113年8月28日
#桃園地檢署
#桃園地院
#貪污治罪條例
#鄭文燦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：