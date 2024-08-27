鄭文燦遭起訴民進黨籲勿枉勿縱 廉政會視法院判決再處理

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（中央社記者葉素萍台北27日電）前桃園市長鄭文燦疑涉貪遭桃園地檢署起訴求處有期徒刑12年。民進黨廉政會日前已將鄭文燦停權3年，民進黨廉政會主委邱駿彥今天說，目前只是檢察官的求刑，還要經過法院判決，若法院是有罪判決，廉政會再開會討論是否除名。

對於鄭文燦被檢方起訴求重刑，民進黨發言人戴瑋姍表示，尊重司法調查，盼勿枉勿縱。

鄭文燦7月涉案被收押禁見時，民進黨廉政會已決定將鄭文燦停權3年。

桃園地檢署今天偵結指出，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。

邱駿彥今天受訪表示，12年只是檢察官的求刑，還要經過法院判決，若法院是有罪判決，廉政會才會再開會處理。

民進黨廉政會7月間曾召開臨時會，當時依照廉政條例規定已確定立案並決議，如果一審判決有罪，會再進一步研議處分，依照廉政條例可能就是除名。（編輯：林興盟）1130827