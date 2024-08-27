鄭文燦涉貪案 檢起訴求重刑12年
2024/8/27 13:37（8/27 15:03 更新）
（中央社記者葉臻桃園27日電）前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見。桃園地檢署今天偵結指出，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。
鄭文燦涉犯貪污治罪條例等罪嫌，2度被交保，歷經桃園地檢署檢察官抗告、台灣高等法院發回更裁，桃園地方法院7月11日第3度開羈押庭，法官裁定收押禁見。（編輯：林恕暉）1130827
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