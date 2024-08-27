本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東縣議長周典論涉違法助郭台銘選總統連署 一審判4年併科500萬元
首頁 / 社會
鄭文燦涉貪
新聞專題
鄭文燦涉貪6/53
首頁 / 社會

鄭文燦涉貪案 檢起訴求重刑12年

2024/8/27 13:37（8/27 15:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前桃園市長鄭文燦。（中央社檔案照片）
前桃園市長鄭文燦。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園27日電）前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見。桃園地檢署今天偵結指出，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。

鄭文燦涉犯貪污治罪條例等罪嫌，2度被交保，歷經桃園地檢署檢察官抗告、台灣高等法院發回更裁，桃園地方法院7月11日第3度開羈押庭，法官裁定收押禁見。（編輯：林恕暉）1130827

#鄭文燦
延伸閱讀
鄭文燦涉貪請辭海基會董事長懸缺 陸委會宣布許勝雄代理鄭文燦疑涉貪收押禁見 民進黨廉政會：停權3年南檢偵辦林宜瑾疑詐助理費案 帶回19人5人交保民進黨權力核心改選牽動2026 賴清德整合黨內挑戰大賴清德要求黨公職私生活檢點 別讓民進黨再受傷害周典論涉違法助郭台銘選總統連署 屏東地院判4年
鄭文燦涉貪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
鄭文燦同案楊姓被告 4度開羈押庭1500萬元交保
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：