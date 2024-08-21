賴清德要求黨公職私生活檢點 別讓民進黨再受傷害

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（中央社記者葉素萍台北21日電）前交通部長李孟諺被爆婚外情請辭獲准、前行政院發言人陳宗彥涉接受性招待被起訴。民進黨中常委轉述，民進黨主席賴清德今天在中常會叮嚀黨內，私生活要克制、檢點，不要讓民進黨再受傷害。

近來台南市長選舉表態者眾，台南政壇又風波不斷，被外界聯想為2026市長初選內鬥。

黨內人士轉述，賴清德今天在中常會提醒黨內，此時不要談論縣市長選舉的問題，現在才2024年，談2026年縣市長選舉為時尚早，現在最重要的是推動福國利民政策、幫助國家發展。

黨內人士轉述，賴清德也嚴正叮嚀黨內，不能做的事就是不能做，不只是公領域，也包含私生活，會傷害到的不只是個人或家庭，也會影響到黨、甚至整個國家，必須謹言慎行，並團結將國家發展視為重要任務。

與會中常委陳茂松會後受訪轉述，賴清德提醒黨內，私生活要克制、檢點，不要讓民進黨再受傷害。

另外，黨內人士轉述，賴清德提到，民進黨政府從過去執政8年到現在，都是走在對的方向，包括，明年的歲入預計超過3兆，台灣前20%所得與後20%所得差距正在縮小，可以看得出來，前總統蔡英文任內對社會擴大投資的路線跟政策正確，民進黨政府繼續走這個路線，大家要繼續團結，堅定走對的路。（編輯：林興盟）1130821