民進黨廉政會立案調查林宜瑾案 陳宗彥交黨中央處理

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（中央社記者葉素萍台北27日電）前行政院發言人陳宗彥涉接受性招待案、民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，民進黨廉政會主委邱駿彥今晚指出，廉政會決議林宜瑾案立案調查，陳宗彥案則因事發時非廉政條例適用對象再加上事發至今超過10年，因此建請黨中央依紀律裁決條例處理。

前行政院發言人陳宗彥遭指控在台南市政府任職期間接受性招待，南檢重啟偵查，日前偵結起訴，請求從重量刑。民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，日前台南檢調訊後，林宜瑾以新台幣100萬元交保，限制出海、出境。

民進黨廉政會晚間召開例行會議，邱駿彥會後表示，陳宗彥事發時只是局處首長，非廉政條例適用對象，再加上事發至今已超過10年，所以廉政會無法立案。

不過，邱駿彥說，民進黨重視清廉，所以廉政會決議建請中央依照紀律裁決條例規定處理此案，因為紀律裁決條例適用對象比較寬廣，還包括「其他重要從政黨員」。

他說，接下來看黨中央如何處理，相信黨中央很快會處理，依紀律裁決條例，最重是除名。

邱駿彥表示，過去沒有這先例，過去案件廉政條例幾乎都可以處理，所以廉政會今天也討論是否修改廉政條例，放寬規範對象；廉政條例現在規範鄉鎮市長以上，但不包括局處首長，廉政會有討論明年全代會要提案修法。

至於林宜瑾案，邱駿彥說，現任立委是廉政條例適用對象，廉政會今天決議立案調查；調查重點在於「詐領助理費是放到自己口袋，還是用在助理身上」，因為法院相關判決有點分歧，若用在助理身上比較輕一點，但若放到自己口袋就比較重一點，廉政會也是循這方向調查。

邱駿彥說，廉政會今天只是立案；過去廉政會慣例，若羈押禁見就要馬上處理，但林宜瑾是交保，還要觀察檢察官那邊的進展，因為誰也不曉得接下來會發生什麼狀況。

邱駿彥表示，林宜瑾案跟前桃園市長鄭文燦案無法相提並論，鄭文燦案是社會矚目案子，民進黨必須馬上處理，但林宜瑾是助理費問題，助理費問題其實很多，就算被羈押禁見，到底要停權多久可能必須另外討論，兩案不能相提並論。

媒體追問，廉政會是否會找林宜瑾談，邱駿彥說，明天就會發函給林宜瑾，具體時程要看她回覆。他說，廉政會下次例會是9月25日，但林宜瑾案若被羈押，廉政會就馬上開會。

另外，民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌關說違建被羈押禁見，邱駿彥說，張肇良案發時身分只是桃園市市政顧問，也不是廉政條例適用對象，所以此案跟陳宗彥案一樣，直接建請黨中央處理，黨中央應該會請地方黨部評議處理。（編輯：蘇龍麒）1130827