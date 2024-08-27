鄭天財涉收賄助業者施壓官員 檢調兵分5路搜索

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）國民黨立委鄭天財涉嫌收賄數百萬元，讓業者掛名辦公室特助，並協助業者施壓行政機關。北檢今天搜索鄭天財立院辦公室等5處，約談鄭天財到案，朝貪污治罪條例方向偵辦。

全案起於，鄭天財辦公室執行長張騰龍涉嫌充當前營建署組長張之明收賄白手套，北檢先於民國112年間起訴張騰龍、張之明等人。

檢調過濾扣案證物查出，鄭天財於109年至112年間涉嫌收受綠能廠商等數家業者賄賂，以提供業者「鄭天財辦公室特助」身分，並於業者申請執照或經營事業遇到問題時，以協助召開協調會、公開質詢等方式，施壓行政單位，4年內共計收受賄款約新台幣數百萬元。

台北地檢署21日指揮法務部調查局北部地區機動工作站執行搜索18處，約談業者、鄭天財辦公室助理等9人；檢察官複訊後，均無保請回。

北檢今天再度展開偵查行動，搜索鄭天財立法院辦公室、台北市住居所等5處，並約談鄭天財到案說明，目前由檢察官進行訊問，全案朝貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂等罪方向偵辦。（編輯：蕭博文）1130827