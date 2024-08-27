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首頁 / 政治

鄭天財辦公室遭檢調搜索 國民黨籲依法偵辦勿枉勿縱

2024/8/27 14:25（8/27 14:48 更新）
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國民黨立委鄭天財。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨立委鄭天財國會辦公室今天遭到檢調搜索，國民黨表示，檢調查辦應該基於事實，依法偵辦、勿枉勿縱。由於檢調目前仍未說明具體查辦內容，應該避免過多揣測。

繼日前民進黨立委林宜瑾因涉詐領助理費案，辦公室遭搜索後，國民黨籍原住民立委鄭天財辦公室今天也遭到檢調搜索。

立法院長韓國瑜辦公室發出聲明指出，有關今早檢調搜索立法院立委研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

國民黨則回應表示，檢調查辦應該基於事實，依法偵辦、勿枉勿縱。由於檢調目前仍未外說明體查辦內容，應該避免過多揣測。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130827

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