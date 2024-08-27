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鄭天財國會辦公室遭搜索 檢調帶走文件及電腦主機

2024/8/27 16:26（8/27 16:32 更新）
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（中央社記者范正祥台北27日電）國民黨立委鄭天財位於立法院的國會辦公室今天遭檢調人員搜索，檢調人員帶走相關文件、資料及電腦主機，至於搜索原因，並未回應及說明。

據了解，今天上午約9時，等待鄭天財國會辦公室有人上班後，事先已知會立法院的檢調人員隨即進入鄭天財國會辦公室搜索。

立法院發布新聞稿指出，有關今早檢調搜索立法院委員研究室，是依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

鄭天財行動電話關機。對於大批媒體在鄭天財國會辦公室外守候，相關人員面對媒體詢問均未說明緣由及案情。

根據媒體目擊，搜索作業大約在下午2時前結束，其中在下午1時12分和1時22分，檢調人員先後帶走1箱文件，2箱資料及1台電腦主機，離開鄭天財國會辦公室。

國民黨今天回應，針對鄭天財國會辦公室遭到北檢搜索，檢調查辦應該基於事實，依法偵辦、勿枉勿縱。由於檢調目前仍未外說明體查辦內容，應該避免過多揣測。

至於國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇下午接受媒體聯訪時說，尊重司法辦案，有多少證據，辦多少案，勿枉勿縱。（編輯：蘇龍麒）1130827

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