鄭文燦涉貪案再度出庭 抵桃園地院不發一語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）海基會前董事長、前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，桃園地方法院今天上午再度傳喚鄭文燦出席準備程序庭，於近上午9時抵達桃園地院，全程不發一語也未受訪。

鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案，8月間被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年。鄭文燦19日上午首度就此案出庭時否認犯罪，並表示深感委屈，他與涉行賄的林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松並無合意，檢方對此案有誤解，希望法院能還他清白。

桃園地方法院今天上午9時30分再次召開準備程序庭，鄭文燦提早約30分鐘抵達法院，不發一語，也未接受媒體訪問。（編輯：李淑華）1131230