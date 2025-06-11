前立委陳歐珀另涉詐助理費 妻徐慧諭150萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北11日電）北檢偵辦民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者案，聲押禁見陳男獲准，另查出陳男涉浮報助理費，昨天發動搜索約談，檢察官訊後於今天清晨諭令陳妻徐慧諭150萬元交保。

此外，同案被告時任陳歐珀辦公室主任李嘉玉、助理王宛娟均以新台幣5萬元交保，時任助理林家煒、劉恭銘訊後均請回。

檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

台北地檢署3日指揮法務部廉政署搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪英正等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀等人。檢察官訊後依違反貪污治罪條例等罪聲押禁見陳歐珀獲准，陳歐珀妻子徐慧諭以80萬元交保、洪男300萬元交保。

透過 Google News 追蹤中央社

北檢另查出陳歐珀於立委任內涉嫌浮報助理費，由助理提領、彙整浮報的薪資與加班費，並交給徐慧諭使用，金額估計達上百萬元。

檢察官昨天指揮廉政署兵分3路搜索，並約談時任辦公室主任、助理與徐慧諭等5人到案，全案朝貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪嫌偵辦。（編輯：黃名璽）1140611