基隆市議員張顥瀚詐領助理費78萬 遭判2年、緩刑5年

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（中央社記者沈如峰基隆22日電）民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費新台幣78萬餘元遭起訴。基隆地方法院今天宣判，張顥瀚犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，可上訴。

檢方調查，張顥瀚利用擔任市議員職務上機會，涉指示助理陳姓女子，不實填具陳女的助理薪資，詐得助理補助費及春節慰問金共67萬33元，張顥瀚並以不知情的母親李姓女子作為人頭，虛偽申報李女聘僱為公費助理，詐得助理補助費及春節慰問金共11萬2453元。基隆地檢署去年12月依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，將張顥瀚及陳女提起公訴。

基隆地方法院指出，張顥瀚擔任基隆市議員，動見觀瞻，應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的用意，竟不實申報公費助理費用，致使公務員陷於錯誤而為不實登載，因而詐領助理費用。

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地院表示，考量張顥瀚及陳女於偵查及法院審理中都坦承不諱，繳回犯罪所得，犯後態度良好，知所悔悟；張顥瀚處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，並支付公庫20萬元；陳女有期徒刑1年4月、緩刑4年、褫奪公權2年。2人都可上訴。

張顥瀚表示，尊重司法判決，待收到判決書後，會與律師討論後續事宜，目前仍會恪遵議員職責，持續為民眾服務。（編輯：方沛清）1140522