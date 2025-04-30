涉詐領助理費案二審 林穎孟：錢沒進我口袋

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（中央社記者劉世怡台北30日電）前無黨籍北市議員林穎孟涉詐領助理費，又將前男友公司的僱員充作公費助理涉圖利等罪，一審遭判刑。二審今天開庭，她主張，錢是助理領走，都用於助理，沒流入她口袋。

林穎孟表示，她是冤枉的，所有助理費都是用在助理身上，沒有回捐，也沒有上繳，她給助理的薪水、勞保、健保、勞退及補休都是遵守勞基法規定，不知為何變成詐領助理費，且這些錢都是助理領走，並沒有流入她的口袋裡。

她指出，楊姓助理的資遣費，應由台北巿議會支付，她沒有動機為了資遣費，多付1個月薪水，並讓楊姓助理可以享有勞保、健保、勞退。

林穎孟說，郭姓助理部分，當時她為了問政需求，需聘僱助理剪輯質詢影片及文宣，經分析聘僱比承攬划算，才聘僱郭姓助理，依勞基法就必須給薪水等，她不知道郭姓助理有無再接米達克公司工作，就算有，法律也沒有規定助理不可以兼職。

公訴檢察官江林達庭上指出，針對林穎孟提起上訴的辯詞，聲請函詢台北巿議會二項重點，首先，議員助理的資遣費，是否為議會補助公費助理酬金或費用範圍內；議員的兼職助理，能否向議會請領全職公費助理的月酬金。

全案緣於，林穎孟自民國107年12月25日起聘用楊姓男子擔任公費助理，林穎孟因故決定自108年9月28日起將楊姓助理資遣，因資遣費不在議會補助範圍內，為免除支付資遣費用，108年10月份仍登載楊姓助理為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助費等共計新台幣3萬5563元，直到同年11月間才辦理楊姓助理停聘。

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判決表示，林穎孟於109年因經營自媒體等工作需求，要扶植前男友葉曜彰剛成立且缺乏資金及客源的米達克公司，2人謀劃將米達克公司新聘郭姓僱員充作議員公費助理，郭女再依指示從事林穎孟、米達克公司交辦的工作，將應由米達克公司支付或分攤的僱員薪資及勞、健保等人事支出成本轉嫁給台北市議會負擔。

一審的台北地方法院審酌林穎孟否認犯行，犯後態度不佳，依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑3年8月，另依公務員對於非主管監督之事務圖利罪，判處林穎孟有期徒刑5年8月；同案被告葉曜彰被依圖利罪判處5年8月徒刑。全案經上訴，二審由高院審理。（編輯：戴光育）1140430