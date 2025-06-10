澎湖議員歐中慨涉詐領助理費 二審改判2年獲緩刑

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（中央社澎湖縣10日電）國民黨籍澎湖縣議員歐中慨等人，被控詐領助理費案，高等法院高雄分院今天宣判，撤銷原審判決，改判歐中慨有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年。歐中慨不再上訴，全案確定。

同案被告還有歐中慨的太太顏美珍，判處有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年；蘇美鸞判處有期徒刑1年2月，褫奪公權1年，緩刑3年；呂佩燁判處有期徒刑1年，褫奪公權1年，緩刑3年。

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高雄分院上午宣判，歐中慨未出庭聆聽判決，由李姓助理代為前往聆聽。對此判決結果，歐中慨表示，不再上訴，全案可望確定，議員職務將以判決確定日為準被撤銷，政壇生涯告一段落，未來將專心投入公益行列。

歐中慨等人被控貪污等案，澎湖地院去年8月宣判，被依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑8年，褫奪公權4年；顏美珍處有期徒刑3年10月，褫奪公權3年；蘇美鸞處有期徒刑2年，褫奪公權2年；呂佩燁處有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，4名被告均不服一審判決，向台灣高等法院高雄分院提起上訴。在準備程序至辯論終結前，歐中慨夫婦等人先後改口認罪，並繳回新台幣111萬954元犯罪所得，高分院今天給予歐中慨夫婦等人緩刑。（編輯：李淑華）1140610