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前立委陳歐珀另涉浮報助理費 檢廉約談5人

2025/6/10 17:01（6/10 17:08 更新）
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前民進黨立委陳歐珀（中）涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益遭檢廉搜索約談，4日凌晨移送台北地檢署複訊。中央社記者謝幸恩攝 114年6月4日
前民進黨立委陳歐珀（中）涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益遭檢廉搜索約談，4日凌晨移送台北地檢署複訊。中央社記者謝幸恩攝 114年6月4日
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（中央社記者林長順台北10日電）民進黨前立委陳歐珀涉於立委任內收受不正利益護航業者，台北地檢署3日展開首波搜索行動，聲押禁見陳歐珀獲准。檢廉另查出陳歐珀立委任內涉嫌浮報助理費，今天兵分3路搜索，並約談5人說明。

檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

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台北地檢署3日指揮廉政署執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀等人。檢察官訊後依貪污等罪聲請羈押禁見陳歐珀獲准，陳歐珀妻子徐慧諭以新台幣80萬元交保、洪姓被告300萬元交保。

北檢另查出陳歐珀任內涉嫌浮報助理費，今天指揮廉政署兵分3路搜索，並約談李姓前助理等5名被告到案，全案朝貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法偽造文書罪嫌偵辦。（編輯：張銘坤）1140610

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