陳怡君涉詐領助理費、收受建商賄賂 延押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）士林地檢署今天偵結民進黨北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，陳怡君等在押被告移請士林地院訊問。陳怡君請求以30萬元具保停押，士院晚間諭知陳怡君等人羈押禁見。

士林地方法院今天下午4時30分開庭，陳怡君庭上指出，她不會逃亡，希望法官審酌她認罪、偵查時繳回犯罪所得，主張願意出具30萬元具保停押。

同案在押被告、陳怡君的助理張惠霖在庭上表示，主張可出具15萬元至20萬元具保停押。

士院審理後於晚間9時許諭知，針對涉詐領助理費部分，陳怡君、張惠霖雖坦承犯行，仍否認違反洗錢防制法的一般洗錢罪，此部分尚待調查。

士院指出，部分證人及同案被告與陳怡君、張惠霖有密切關係，且依同案被告證稱，陳怡君與張惠霖有教導其面對檢調調查時，應如何答覆，有事實足認陳怡君與張惠霖仍有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

至於被控收賄的部分，士院表示，陳怡君與張惠霖雖坦承犯行，但陳怡君就其參與程度仍有抗辯，而張惠霖認為非協助建商向公務員施壓，僅因覺得收錢不對而認罪，就其收賄對價及主觀犯意尚待調查，且陳怡君、張惠霖供稱與同案被告的證述有出入。

士院認為，陳怡君與張惠霖有緊密上下隸屬的信賴關係，且戶籍地與現居地均相同，可見交情非淺，審酌陳怡君與張惠霖涉犯重罪，有逃亡、串證的高度可能性，仍有羈押的原因及必要性，因此諭知羈押禁見。

全案起於，士林地檢署起訴指出，陳怡君、張惠霖涉嫌於民國107年底起，利用3名親友名義詐領公費助理補助款，共計詐領新台幣384萬餘元，並將款項用於繳房租、買股票等私人用途。

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此外，陳怡君、張惠霖涉嫌於112年8月間起至今年2月，以顧問費名義收受建商賄賂70萬多元，並以議員職權，先後施壓台北市政府要求加速辦理建商建案建照、行道樹移植等事宜。

士林地檢署今天偵結全案，依貪污治罪條例等罪起訴陳怡君、張惠霖等7人。（編輯：戴光育）1140603