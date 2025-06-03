前口湖鄉長林哲凌向光電業者索賄 二審仍判10年

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）無黨籍雲林縣議員林哲凌被控在口湖鄉長任內向光電業者索賄，一審遭雲林地院判刑10年、褫奪公權8年；二審的台南高分院認為林男辯解不足採信，駁回上訴維持原判，可上訴。

台灣高等法院台南分院今天發布新聞稿指出，林哲凌因貪污治罪條例等案件，經雲林地方法院判處有期徒刑10年，褫奪公權8年，林哲凌不服提起上訴，經台南高分院合議庭審理後，判決上訴駁回，維持原判。

台南高分院判決表示，原審就被告共同犯商業會計法第71條第1款填製不實會計憑證罪，以及貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上之行為收受賄賂罪，均事證明確，審酌被告位居鄉長職位時，竟利用職位關係向廠商索賄收賄，破壞人民對國家機關的信賴，損及國家利益，廠商因此須付出額外鉅額成本。

判決指出，被告始終否認犯行，難認犯後態度良好，合議庭認為原審量刑允當，原審就被告所犯貪污治罪條例部分，併宣告褫奪公權8年，未扣案犯罪所得新台幣400萬元諭知沒收、追徵，均符合法律規定，應予維持，被告上訴否認犯行的辯解不足採信，因而駁回上訴，此件仍可上訴。

雲林地方法院判決表示，光電業者於民國106年間要在口湖鄉施作工程，當地村長及居民多次向口湖鄉公所及雲林縣政府陳情，指業者施工過程破壞周邊道路、居民土地、影響養殖漁業，甚至發動抗爭阻擋施工、要求鉅額賠償。

為求工程順利進行，光電業者透過黃姓女子向林哲凌表達有意願支付新台幣350萬元擺平民眾陳抗。林哲凌指示黃女居中協調處理，簽立不實的工程顧問委任合約，假造成本支出名目，製作不實的發票，企圖掩護資金流向，事後將現金分給部分陳抗居民。

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另一家光電業者在民國109年拜會林哲凌，並表達需要鄉公所多協助，也擔心建照相關程序有拖延，林哲凌再度透過黃姓女子充當白手套索賄，最後雙方達成400萬元的合議，並將現金交給林哲凌。

雲林地院合議庭認為，鄉公所內是分層決行，可是林哲凌作為鄉長時，對於鄉內的政務有最終決定權力，尤其是林哲凌與光電業者代表會面後，就透過黃姓女子拿取金錢，而光電業者也順利拿到建照並核准開工，因此認定有對價關係。（編輯：戴光育）1140603