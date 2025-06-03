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京華城案 柯文哲：難道公務員自認沒違法卻錯了

2025/6/3 20:25
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）台北地方法院審理京華城案，今天傳喚前台北市都委會執行秘書邵琇珮作證。柯文哲庭訊指出，難道公務員自認沒違法卻錯了，檢察官要講清楚，他圖利京華城的動機在哪裡。

台北地院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等在押被告，並傳喚前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、應曉薇助理吳順民等被告，另以證人身分傳喚邵琇珮到庭，由檢察官、律師交互詰問。

邵琇珮庭上表示，她沒有在晨會跟柯文哲報告京華城案，京華城案也不是一無可取，個案難免會有公平性跟社會觀感問題，政務官比事務官、公務員要負更大的責任，事務官、公務員無法決定個案或通案處理。

邵琇珮也說，以都計法第24條的京華城案，是她任內的唯一一件，在檢廉偵查前，也已制定審議處理原則，往後類似案例不要送都委會，她事後反省，還是要通案處理，不要個案處理。

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柯文哲於詰問完畢後指出，他不反駁邵琇珮的證詞，邵琇珮依然專業、認真，但變得憔悴許多，不知道這些日子受到多少折磨，京華城案的主辦人是邵琇珮，難道公務員自認沒違法卻錯了，到今天還在法庭上吵法源依據。

柯文哲說，「檢察官要講清楚，我圖利京華城的動機到底在哪裡」，京華城案送研議後，他沒有再碰，讓都委會去決定，也建議公訴檢察官不要淌這混水，誰起訴的誰負責。（編輯：方沛清）1140603

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