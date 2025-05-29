京華城案 北院傳喚前都委會執秘邵琇珮作證

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（中央社記者林長順台北29日電）台北地方法院審理京華城案，今天提訊柯文哲、沈慶京、應曉薇、傳喚彭振聲、吳順民、黃景茂等被告，並以證人身分傳喚前台北市都委會執行秘書邵琇珮到庭，由檢辯交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再度開庭，提訊柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等在押被告，並傳喚前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、應曉薇助理吳順民等被告。合議庭也以證人身分傳喚邵琇珮到庭，由檢辯進行交互詰問。

根據起訴書，邵琇珮自民國107年5月1日起至111年11月止，擔任台北市都發局總工程司，並於111年11月調陞都委會執行秘書，負責督導該局都市規劃科都市計畫、更新開發等相關業務，主持或出席有關會議及辦理其他交辦事項。

檢方調查，邵琇珮因鑑市府林姓主管在其他市政中僅因未依柯文哲指示，遭撤主管職，柯文哲還怒稱「這個同仁永不錄用」，唯恐自己若不順從上意，將有礙職涯發展，所以為保官位迎合柯文哲、彭振聲與沈慶京，共同為京華城公司違法獲取容積獎勵。

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不過，檢方認為，邵琇珮在偵查中終能面對己過，坦承其行並深感悔悟，犯後態度為佳，請法院量處有期徒刑5年，另因邵琇珮自白犯罪，符合證人保護法減刑事由，請法院依法遞減至有期徒刑1年3月，併諭知緩刑2年。

北院於今年1月間首度以被告身分傳喚邵琇珮出庭。邵琇珮表示，如先前在偵查中的陳述，「我願意認罪」。法官當庭諭知，因檢方後續庭期將傳喚邵琇珮作證，在案件審結前不能與他人提及本案案情，邵琇珮當庭允諾可以。（編輯：方沛清）1140529