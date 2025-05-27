京華城土地買賣涉違證交法 中石化前董事長林克銘500萬交保

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（中央社記者林長順台北27日電）中石化旗下鼎越開發購買京華城土地涉違證交法。北檢昨天指揮調查局兵分20路搜索，約談中石化董事長陳瑞隆、前董事長林克銘等人。檢察官今天凌晨諭令林克銘500萬元交保、陳瑞隆200萬元交保。

另外，檢察官諭令時任中石化獨董朱雲鵬新台幣120萬元交保、總經理陳穎俊100萬元交保、法務經理陳俊源80萬元交保、時任土地開發部副理梁恭儀50萬元交保、土地開發部高階管理師朱俊嘉40萬元交保，前鼎越開發董事長朱亞虎100萬元交保。京華城董事長陳玉坤、威京集團財務經理張志澄及其餘被告均請回。

檢調調查，京華城土地於民國108年9月間進行第4度標售時，底價新台幣342億元，最後由威京集團關係企業、中石化旗下的鼎越開發以372億元標得，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄。

檢調懷疑，土地買賣過程中，相關人士涉嫌違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪。北檢昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分20路搜索威京集團總部、中石化公司、鼎越開發公司、京華城公司等地及相關被告住所。

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檢調並約談林克銘、陳瑞隆、朱雲鵬、陳玉坤、朱亞虎等18名被告及4名證人。威京集團主席沈慶京也被列為此案被告，不過，由於沈慶京目前因京華城案遭羈押禁見中，檢調並未提訊沈慶京說明。

中石化昨天發布重大訊息指出，檢調單位至中石化公司與鼎越開發公司進行搜索調查。中石化與鼎越開發全力配合檢調要求並提供協助。中石化與鼎越開發營運及財務狀況一切正常，並無影響。（編輯：戴光育）1140527

北檢檢察官27日凌晨諭令中石化董事長陳瑞隆新台幣200萬元交保。中央社記者林長順攝 114年5月27日

前鼎越開發公司董事長朱亞虎（左）100萬元交保。中央社記者林長順攝 114年5月26日