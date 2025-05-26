鼎越購買京華城土地涉違證交法 檢調20路搜索

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（中央社記者林長順台北26日電）檢調獲報，中石化旗下鼎越開發於108年間購買京華城土地，涉嫌違反證交法。台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分20路搜索中石化、鼎越開發及威京集團等地，並約談中石化陳姓董事長等18人。

檢調也將威京集團主席沈慶京列為被告。沈慶京目前因京華城案遭羈押禁見中，檢調並未提訊沈慶京說明。

中石化下午發布重大訊息指出，檢調單位今天至中石化公司與鼎越開發公司進行搜索調查。中石化與鼎越開發全力配合檢調要求並提供協助。中石化與鼎越開發營運及財務狀況一切正常，並無影響。

檢調調查，民國90年開幕的京華城購物中心後來營運情況低迷，京華城土地3度標售流標，108年9月進行第4度標售，底價新台幣342億元，最後由威京集團關係企業、中石化旗下的鼎越開發以372億元標得，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄。

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檢調懷疑京華城購地案「左手換右手」，相關人士涉嫌違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪。北檢今天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分20路搜索威京集團總部、中石化公司、鼎越開發公司、京華城公司等地。

檢調並約談中石化公司陳姓董事長、林姓前董事長、京華城公司陳姓董事長、鼎越開發前董事長朱亞虎等18名被告及4名證人，晚間將陸續移送北檢複訊。（編輯：陳清芳）1140526