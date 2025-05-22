京華城案 林洲民：無法接受魚目混珠獲容積

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理京華城案，今天傳喚前北市都發局長林洲民作證。林洲民指出，卸任後看到京華城案用空泛形容詞魚目混珠，獲得容積獎勵，這是不對的，他個人不能接受。

北院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇等被告，並以證人身分傳喚前北市都發局長林洲民，由檢察官及律師進行交互詰問。

林洲民指出，他在都發局長任內，京華城案曾有多次陳情，都發局都有予以回應，他會在晨會不定時向柯文哲報告及公開討論。沈慶京曾到辦公室見他，主要訴求北市府於民國80年公告京華城樓地板面積120284平方公尺是永久保障，應永久保留，換算容積率為678%。

林洲民表示，京華城如果到了年限走都市更新程序，可以保留原容積率，但京華城球型商場拆除時，距離都更年限還有10年，若走自提方案，那需要一本厚厚的事業計畫、財務計畫書，把回饋訂得非常清楚，但他任內從來沒看過。

他說，離開市府後，看到京華城以「韌性城市」、「智慧城市」、「宜居城市」等換取容積，這是不對的，那些只是形容詞，並非專有名詞或術語，他認為「這是在魚目混珠」，容積率審議每1平方公尺都要經過精算，他無法接受市府最終以空泛的理由給予容獎。

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林洲民指出，他去年9月到檢方偵訊時，看到離開市府後都發局相關公文，沒看到各科室任何公務員在公文上清楚表達同意的意見，都是認為「不可以」，那些公文將永久存在，他不知道市府怎麼會通過。

柯文哲律師詰問時，林洲民提到前都委會執行秘書邵琇珮時，稱讚邵琇珮讚是「比優秀更優秀」的公務員，感覺邵有「難言之隱、受到委屈」。律師提及大巨蛋案都審程序時，林洲民大怒，表示「你要講大巨蛋案我給你3個小時」、「現在提到大巨蛋是很惡劣的」。（編輯：張銘坤）1140522