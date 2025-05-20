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柯文哲：民進黨最希望我逃亡 因國民黨奄奄一息

2025/5/20 17:47
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（中央社記者林長順台北20日電）台北地方法院審理京華城案，今天下午就是否延押訊問前台北市長柯文哲。柯文哲指出，自己不會逃亡，最希望他逃亡的是民進黨，因為國民黨奄奄一息，自己逃亡了民眾黨會垮，民進黨就能長期執政。

北院審理京華城案及政治獻金案，今天以證人身分傳喚台北市議員苗博雅，釐清苗博雅質詢柯文哲有關京華城案的相關過程；合議庭另就在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗是否延押進行訊問。

檢察官指出，柯文哲涉嫌在京華城案圖利業者，收賄新台幣1500萬元，參選總統期間涉嫌侵占政治獻金，危害公共利益重大，柯文哲辯詞與證人證詞有重大歧異，尚待後續詰問證人釐清，而且6月要勘驗行動硬碟，柯文哲若交保在外可能利用權勢干擾證人，有繼續羈押原因與必要。

柯文哲則表示，自己不會逃亡，最希望他逃亡的應該是民進黨，因為自己若逃亡了台灣民眾黨就垮了，而國民黨奄奄一息，民進黨會長期執政，為了道義不會逃亡。

柯文哲指出，他已被羈押9個月，國家機器傾全力追查，還有什麼案情沒查到的。他知道京華城案是針對他，不要傷害無辜的李文宗。李文宗沒有碰民眾黨財務，也沒有參與京華城案，台灣民主化已30年竟還發生這種冤獄。

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柯文哲還提到，羈押期間父親過世，自己只能在蓋棺前看父親最後一面，骨灰放哪裡都不知道。聽到法官說審理才剛開始、結案還早，「我的心都涼掉」。

柯文哲說，偵查期間2度被羈押都沒有抗告，但看到起訴書後嚇一跳，起訴書像小說一樣，全部是檢察官的臆測、推想，相信時間久了，真相會一件一件浮現出來。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140520

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