京華城案 北院傳喚議員苗博雅出庭作證
2025/5/20 10:50（5/20 11:24 更新）
（中央社記者林長順台北20日電）台北地方法院審理京華城案，今天以證人身分傳喚台北市議員苗博雅，由檢辯交互詰問。由於前台北市長柯文哲等在押被告的羈押期限將至，合議庭將先後召開訊問庭，決定是否延長羈押。
社會民主黨北市議員苗博雅在臉書（Facebook）上貼文指出，收到台北地方法院證人傳喚，今天上午就被告柯文哲貪污等案件出庭作證。身為法律人，非常清楚依法作證是國民義務，既然收到法院傳喚通知，就會依法出席。對於檢辯雙方及法官提出的問題，一定據實以告。
苗博雅表示，在民主國家，接受法院傳喚出庭，是很正常的事。法院是發現真實、追求公義的場所，身為證人的義務就是依據事實陳述。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
其餘被起訴的被告，包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民及張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。
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檢方起訴時引用苗博雅於109年11月11日的市政總質詢，質疑柯文哲「京華城案不是都更、也不是危老，何以給予京華城公司比照都更、危老法令來申請獎勵」。檢察官在此案準備程序時，聲請傳喚苗博雅作證。
另外，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗的羈押期限將至，北院今天也將先後訊問4名被告，決定是否延長羈押。（編輯：戴光育）1140520
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