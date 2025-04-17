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京華城案開庭柯文哲稱絕無貪污 檢察官要求說明「小沈1500」

2025/4/17 15:40（4/17 16:06 更新）
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台北地方法院持續審理京華城案，17日上午提訊被告前台北市長柯文哲（中），柯文哲訊後在法警戒護下登上警備車，準備返回北所。中央社記者鄭清元攝　114年4月17日
台北地方法院持續審理京華城案，17日上午提訊被告前台北市長柯文哲（中），柯文哲訊後在法警戒護下登上警備車，準備返回北所。中央社記者鄭清元攝　114年4月17日
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（中央社記者林長順台北17日電）台北地方法院審理京華城案，今天提訊在押被告前台北市長柯文哲。庭訊時柯文哲與檢察官姜長志對於是否疲勞偵訊針鋒相對，雙方均聲請勘驗去年8月30日的偵訊錄影光碟。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再度召開準備程序庭，上午提訊在押的柯文哲，下午傳喚國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民。柯文哲4月初在台北醫院進行手術，今天是他術後首次出庭。

柯文哲當庭表示，他本來在台大醫院當醫生，從政是意外，但要做就會做好，絕無圖利更沒有貪污，也不會將政治獻金中飽私囊，他因本案至今已被羈押8個月，到現在還不知道發生什麼事情。

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檢察官姜長志表示，柯文哲偵查期間對案情細節全部不回答，他要柯文哲當眾說清楚隨身硬碟「工作簿」內的「小沈-1500-沈慶京」是怎麼回事，也要柯文哲說明曾經傳訊息給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他」是什麼意思；他還問柯文哲偵訊時是不是說過製作「工作簿」檔案是「為了記載要感謝誰」。

柯文哲立即反擊，指姜長志記不記得「我說我很累，我不想再接受偵訊了」；姜長志表示，「我有說要讓你休息，是你自己說不要」，柯文哲說，反正勘驗錄影的時候就知道了，真相終究會讓世界知道。（編輯：蕭博文）1140417

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