京華城案聽庭 陳佩琪：柯文哲健康是最大心願

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（中央社記者林長順台北8日電）北院審理京華城案，今天提訊羈押中的前台北市長柯文哲出庭，詰問證人朱亞虎，柯文哲妻子陳佩琪全程旁聽。陳佩琪庭訊後受訪時表示，看到柯文哲，內心很激動，柯文哲身體健康是她最大的心願。

陳佩琪表示，對於案情，民眾黨有很多懂法律的立委關心，她沒有多加研究但她相信，柯文哲是依照流程，做市長該做的事情，為市府著想的好市長，所以要幫柯文哲打打氣、加油。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

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檢察官認定朱亞虎涉犯貪污治罪條例行賄罪，考量朱亞虎坦承犯行，將他緩起訴處分，並於緩起訴確定後3個月內支付公庫330萬元。台灣高檢署駁回再議確定。

台北地方法院審理京華城案準備程序期間，檢方及沈慶京聲請詰問朱亞虎，合議庭提訊在押被告柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇，並傳喚到庭，另以證人身分傳喚朱亞虎，由被告律師與檢方進行交互詰問。柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌及立委黃珊珊等人到庭旁聽。（編輯：張銘坤）1140508