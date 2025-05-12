陳佩琪批南鐵照顧宅容積 南市府：惡意扭曲

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）前台北市長柯文哲妻子陳佩琪發文質疑台南鐵路地下化照顧宅容積率，台南市政府今天召開說明會，強調照顧宅具備重大公益性，陳佩琪拿商業開發案京華城來對比是惡意扭曲。

台南市政府都市發展局長林榮川在說明會中拿出「南市鐵路地下化照顧住宅、北市京華城開發變更對照表」，強調南鐵地下化照顧宅不只具備重大公益性，更具合理性、合法性，而京華城開發變更則是商業開發案，陳佩琪將兩件完全不同的案子拿來對比，是「竹篙湊菜刀」，惡意扭曲。

林榮川表示，南鐵地下化對台南的長遠發展、都市風貌影響至關重大，市府同仁盡心盡力做到最好，外界對照顧宅的惡意扭曲不僅傷害台南，對住戶也相當不公平。

南鐵照顧宅住戶溫姓男子表示，因為鐵路地下化，原本住的房子被拆，必須有新住所，為照顧拆遷戶，政府和民間合作蓋照顧宅，讓拆遷戶以優惠成本價承購，和圖利扯不上關係。

林榮川指出，南鐵地下化照顧宅目的是為了照顧拆遷戶，並讓南鐵地下化重大工程得以順利推動，採公有地公辦都市更新，使用全國適用的通案規定或規則，皆依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，容積率依法審核，完全合理、合法。

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他說，照顧宅總計申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積結果為210%×（1+50%）=315%，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4%，不知道這數字怎麼來的，對方應提出說明。

林榮川強調，政府照顧拆遷戶美意不容抹煞，全部過程均依法行政，程序嚴謹，整個評選過程也完全公開透明，呼籲勿再以不實資訊抹黑攻擊。（編輯：李淑華）1140512