陳佩琪批南鐵照顧宅容積 綠：與京華城案天差地別

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（中央社記者葉素萍、陳俊華台北12日電）前台北市長柯文哲因京華城等案正羈押中，柯文哲妻子陳佩琪質疑為何南鐵東移容積率合法，台北市政府給京華城卻是非法。民進黨發言人吳崢今天說，南鐵照顧宅完全符合都更公益性精神，而京華城案則是私有地，利益回歸到威京集團，兩案天差地別。

陳佩琪10日在臉書發文表示，為何南鐵東移台南市府給建商2.56「倍」的容積率是合法的，但台北市給20「百分比」卻是非法的，市長還要被判數十年徒刑，被關押在牢裡8個月還不放人。

陳佩琪說，有人說南鐵東移多蓋出來的房子，是賣給市民住、是圖利市民，所以是合法的，可笑的牽託之詞，「多給的容積率、多蓋出來的房子利潤，不是都是建商拿走了嗎？」且說圖利市民也只是那幾戶人家得利。

陳佩琪11日臉書發文也說，有人說現在不是爭執容積率，是爭執民眾黨收了新台幣210萬元的政治獻金，其實真要比誰收的政治獻金多，「富立建設給賴（清德）市長的是我們的好幾倍呢」。

民進黨發言人吳崢今天答覆媒體詢問表示，陳佩琪所提數據資料錯誤；台南市政府當初為了照顧鐵路拆遷戶的鐵路照顧宅的原始法定容積是210%，後來透過公辦都更取得50%的容積獎勵，最後的容積為315%，是多了1.5倍，而非2.56倍；台北市政府處理京華城原始容積則是從392%放寬到560%，後來暴漲到840%，兩個案子天差地別。

吳崢指出，陳佩琪指的鐵路照顧宅，是台南公有地做公辦都更，政府的土地拿出來給予容積獎勵，以解決拆遷戶的居住問題，這是一個用政府資源、進行公辦都更、解決公眾問題、符合公共利益的都市更新案。

他說，南鐵照顧宅這個案子當時報請內政部通過核定，並被中央劃為都市更新示範區的案子，完全符合都更公益性精神；相較之下，柯文哲的京華城案則被監察院糾正、被司法單位起訴，現任北市府也認為柯文哲任內針對京華城違法容積獎勵發放有問題。

他說，京華城是私有地，也未符合公益的都市更新的要件，取得840%的容積後，利益也是回歸到威京集團，而不是公共利益。京華城自始至終是私地，不是公共利益的都更，卻能取得容積獎勵，最大受益者還是私人。

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另外，對於陳佩琪指控的政治獻金，吳崢說，兼任民進黨主席的總統賴清德在競選總統時，每一筆政治獻金都是合法收受、誠實申報，跟柯文哲面對的狀況，包括，所謂騎著飛輪收300萬元，向宗教人士私下收受上千萬現金，都是非法行為。

吳崢強調，賴清德政治獻金公開透明、誠實申報、完全合法，相較之下，民眾黨政治獻金案至今都還沒向社會大眾說清楚。（編輯：林興盟）1140512