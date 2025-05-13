曾提應曉薇與柯文哲通話談京華城 朱亞虎：個人推測

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（中央社記者林長順台北13日電）北院審理京華城案，今天召開審理庭，傳喚朱亞虎作證。被告應曉薇的律師質疑，朱亞虎在偵訊時提到柯文哲與應曉薇通話談京華城。朱亞虎表示，這是他個人推測，沒有親眼目睹。

台北地方法院合議庭8日提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗，並傳喚前台北市都發局長黃景茂、威京集團財務部經理張志澄、應曉薇助理吳順民等人，由律師、檢察官詰問朱亞虎。

柯文哲、沈慶京、李文宗的律師8日已詰問完畢，北院今天安排應曉薇、吳順民、張志澄的律師與檢察官繼續詰問朱亞虎。黃景茂的律師日前聲明沒有問題要問朱亞虎，黃景茂上午並未出庭。吳順民也因病請假。

應曉薇的律師詢問朱亞虎，應曉薇是否經常接受陳情案、質詢、開協調會、與台北市正、副市長開會。朱亞虎表示，應曉薇是認真的議員，且都市計畫須經過都委會審議，議員並沒有決定權。

律師詢問朱亞虎，偵查時提到應曉薇有力量主導京華城案的依據如何。朱亞虎說，當時是說應曉薇有力量去協調，應該不是說主導，他也不確定應曉薇是否與柯文哲在通話中談過京華城。至於偵查筆錄提到應曉薇、柯文哲談京華城，是他個人推測、「這是我的想法」，並非親眼目睹。

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柯文哲傍晚開庭時為李文宗抱屈，他指出，李文宗從未參與京華城案，沒想到卻因回覆朱亞虎簡訊，就被押了9個月。柯文哲表示，他已被押9個月，他寧可知道真相，檢方只是要押他，其他的人可以先放，李文宗不需要再押了。

審判長諭知，合議庭於5月20日將傳喚台北市議員苗博雅作證，並召開延押庭，釐清柯文哲等在押被告是否有必要延長羈押。（編輯：張銘坤）1140513