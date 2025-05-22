京華城案 柯文哲：如果公務員都反對為何會過

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地方法院審理京華城案，今天傳喚前北市都發局長林洲民作證。柯文哲庭訊指出，他很想知道，如果公務員都反對，為什麼會過。林洲民表示，他也很想知道。

北院審理京華城案，今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇等被告，並以證人身分傳喚林洲民，由檢察官及律師交互詰問。

林洲民指出，他去年9月到檢方偵訊時，看到離開市府後都發局相關公文，沒看到各科室任何公務員在公文上清楚表達同意的意見，都是認為「不可以」，那些公文將永久存在，他不知道市府怎麼會通過。

柯文哲在最後陳述意見時，先跟林洲民打招呼，「林洲民，很久沒有看到你了」。針對京華城案，他表示，如果公務員都反對，為什麼會通過，他很想知道到底發生什麼事。

柯文哲強調，自己絕對不是圖利、貪污的人，也從來沒有對京華城案下任何指示。他在市長任內，每天都有晨會，有什麼意見都可以在晨會提出來，台智光的就是這樣被他擋下來，北士科也在晨會討論過好幾次，但這個案子很奇怪，「從來沒有人喊救命」。

柯文哲說，他擔任市長第二任期與前台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤都在處理新冠肺炎（COVID-19），一般市政由前副市長彭振聲處理，當時應付新冠肺炎都來不及，京華城案在他第二任期從來沒有列管過。

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林洲民則指出，當時包括都發局科長楊智盛、都委會執秘邵琇珮等人都反對給京華城容積獎勵，「市長，我也很想知道」。

林洲民表示，都發局是他人生最重要的4年，同仁就像家人一樣，現在還在聯絡。他知道都發局現在的狀況相當惡劣，很多人想調職，甚至降調，公務員真的非常委屈。（編輯：蕭博文）1140522