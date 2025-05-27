京華城案 北院裁定柯文哲4被告續押2個月

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（中央社記者林長順台北27日電）台北地方法院審理京華城案，今年1月、3月間兩度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。北院今天裁定，柯文哲等4名被告自6月2日起延長羈押2個月，並停止接見、通信。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占與背信罪等起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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全案移審後，北院2度裁定在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗交保，經北檢抗告，台灣高等法院2度發回更裁，北院1月2日認定柯文哲等4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。

北院於3月28日裁定柯文哲等4人自4月2日起延長羈押2月，並停止接見、通信。由於羈押期限將至，北院上週開庭訊問4名被告，今天裁定柯文哲等4人自自6月2日起延長羈押2個月，並停止接見、通信。（編輯：林恕暉）1140527