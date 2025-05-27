柯文哲延押 朱立倫：應立即停止不合比例原則的羈押

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）北院今天裁定，前民眾黨主席柯文哲自6月2日起延長羈押2個月。國民黨主席朱立倫表示，司法機關應立即停止不合比例原則的羈押，回歸證據法則，確保任何一位民眾，不論其政治立場，都能獲得公平、公正的司法對待。

台北地方法院審理京華城案，今年1月、3月間兩度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。北院今天裁定，柯文哲等4名被告自6月2日起延長羈押2個月，並停止接見、通信。

朱立倫深夜透過臉書表示，台灣人民對司法的信任，正以前所未有的速度崩塌。這是對民主制度的極大侵蝕。柯文哲在缺乏具體犯罪證據、僅憑模糊指控與推論的情況下，遭羈押已近9個月，法院竟再次裁定延押。這令所有堅信司法應獨立、程序應正義的人民感到無比錯愕與憤慨。

朱立倫說，這段時間以來，看見執政當局的民意支持度下滑，同時「司法不公」、「政治干預司法」的質疑聲浪卻日益高漲。更令人無法接受的是，司法顯有「雙重標準」。面對性質相似的案件，處理方式竟因人、因政黨色彩而異。

朱立倫說，必須重申，羈押是限制人身自由最嚴厲的手段，理應是「最後的手段」，而非偵查慣例，更不該成為「押人取供」或製造寒蟬效應的工具。當司法變相成為特定政治力量的武器，傷害的將不僅是個案的當事人，更是整個國家的民主根基與公民權利。

朱立倫強調，他以在野黨主席的身分，嚴正呼籲，司法機關應立即停止不合比例原則的羈押，回歸證據法則，確保任何一位民眾，不論其政治立場，都能獲得公平、公正的司法對待；執政當局應懸崖勒馬，停止任何可能干預司法的行為，尊重司法獨立，切勿讓政治黑手玷污了司法的神聖。

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朱立倫也說，所有在野力量應團結一致，共同監督制衡，為守護台灣的民主價值發聲；懇請每一位相信民主、重視公平的民眾，一定要勇於表態，出來投票，反對惡罷。如果總統賴清德發動的大規模罷免得逞，台灣將走入一個更加傲慢、更加濫權的統治時代。

朱立倫認為，若大家默許濫權行為成為常態，今日柯文哲的遭遇，明日就可能發生在任何一位仗義執言的民眾身上。大家必須用堅定的民意告訴執政者，不能把司法當成打擊政敵、鞏固權力的手段。今日柯文哲，明日可能是任何人。（編輯：陳正健）1140527