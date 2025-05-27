北院再裁定柯文哲延押 民眾黨：憤怒且無法接受

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台北地方法院今天裁定繼續延押民眾黨前黨主席柯文哲。民眾黨晚間透過聲明表達憤怒且無法接受，強調裁定延押理由書根本找不到繼續羈押的具體事證，通篇是空洞的形容詞；對比綠色權貴一再輕易逃亡，人民對司法信任再度重創。

台北地方法院審理京華城案，今年1月、3月間兩度裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見。北院今天裁定，柯文哲等4名被告自6月2日起延長羈押2個月，並停止接見、通信。

民眾黨晚間透過聲明表示，北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更是套用「萬用例稿」複製貼上，一句晦暗不明就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

民眾黨說，合議庭竟無視前幾次開庭中，許多檢察官偵訊時透過不正訊問所引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一呈現不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑臆測證詞來認定柯文哲涉嫌重大。

民眾黨說，多名證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告；既是依法辦理，如此欲加之罪，怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段延押，侵害柯文哲人權。

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民眾黨表示，柯文哲多次在法庭上強調「不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了。」加上柯文哲年邁母親重病，更證明柯文哲不可能棄之不顧。

民眾黨抨擊，儘管如此，北院仍舊裁定延押，一句「趨吉避凶是基本人性」即認定柯文哲有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。（編輯：謝佳珍）1140527