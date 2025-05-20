苗博雅京華城案作證：北市公共財不應落入財團口袋

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（中央社記者林長順台北20日電）北院審理京華城案，今天傳喚市議員苗博雅作證。苗博雅受訪時說，質詢京華城案初衷就是守護台北市民超過百億的公共財，不應落入特定財團的口袋，至今沒有變過。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再開審理庭，以證人身分傳喚社會民主黨台北市議員苗博雅，由檢辯交互詰問，合議庭也提訊在押被告柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗進行訊問，下週前將裁定是否延長羈押。

苗博雅出庭前受訪指出，出庭作證是國民義務，既然收到法院傳喚，一定會盡國民的義務，對於檢辯雙方和法官提出的所有問題，就是一個原則，據實以報。

苗博雅說，根據媒體報導，柯文哲今年3月間在法院陳述時，主動說苗博雅的質詢是他的保障，但柯文哲的政黨「在我出庭前，運用政治操作來抹黑證人，牴觸他們高唱的司法改革精神」、「我個人可以承受住攻擊，但對其他證人會構成很大的政治壓力」。

苗博雅強調，一開始在議會質詢京華城案到現在，就是為了守護台北市民超過百億元的公共財，這是市民共同的財產，不應該落入特定財團的口袋裡面，這是自己的初衷，沒有變過。

北院今天上午先針對李文宗是否延押進行訊問，檢察官認為李文宗仍有勾串、滅證之虞，建請法院裁定延長羈押；李文宗則表示自己是無辜的，被冠上莫須有罪名，沒有延押必要。由於李文宗沒有要詰問苗博雅，合議庭訊問後，將李文宗還押台北看守所。

合議庭接著勘驗苗博雅於民國110年、111年在市議會質詢柯文哲京華城案影片。柯文哲律師表示，從質詢過程可見，柯文哲對於京華城案確實不清楚，當時在議場的官員說明可證明，京華城案是依都市計畫法第24條規定辦理，沒有適法性的問題。

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檢方表示，柯文哲律師團聲請勘驗質詢影片，無非是要證明柯文哲不知情，例如柯文哲當時有「抓頭」的動作，但「抓頭」代表的意義一般並沒有明確解釋，無法就此認定為「不知情」。

檢方進一步指出，柯文哲曾向媒體解釋自己的「抓頭」動作，意思是「頭殼抱著燒」，接受質詢時說不知情明顯是在卸責。（編輯：蕭博文）1140520