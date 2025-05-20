加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

苗博雅京華城案作證：北市公共財不應落入財團口袋

2025/5/20 12:15（5/20 13:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院審理京華城案，20日以證人身分傳喚社會民主黨台北市議員苗博雅（圖）出庭作證。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
台北地方法院審理京華城案，20日以證人身分傳喚社會民主黨台北市議員苗博雅（圖）出庭作證。中央社記者裴禛攝 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）北院審理京華城案，今天傳喚市議員苗博雅作證。苗博雅受訪時說，質詢京華城案初衷就是守護台北市民超過百億的公共財，不應落入特定財團的口袋，至今沒有變過。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天再開審理庭，以證人身分傳喚社會民主黨台北市議員苗博雅，由檢辯交互詰問，合議庭也提訊在押被告柯文哲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗進行訊問，下週前將裁定是否延長羈押。

苗博雅出庭前受訪指出，出庭作證是國民義務，既然收到法院傳喚，一定會盡國民的義務，對於檢辯雙方和法官提出的所有問題，就是一個原則，據實以報。

苗博雅說，根據媒體報導，柯文哲今年3月間在法院陳述時，主動說苗博雅的質詢是他的保障，但柯文哲的政黨「在我出庭前，運用政治操作來抹黑證人，牴觸他們高唱的司法改革精神」、「我個人可以承受住攻擊，但對其他證人會構成很大的政治壓力」。

苗博雅強調，一開始在議會質詢京華城案到現在，就是為了守護台北市民超過百億元的公共財，這是市民共同的財產，不應該落入特定財團的口袋裡面，這是自己的初衷，沒有變過。

北院今天上午先針對李文宗是否延押進行訊問，檢察官認為李文宗仍有勾串、滅證之虞，建請法院裁定延長羈押；李文宗則表示自己是無辜的，被冠上莫須有罪名，沒有延押必要。由於李文宗沒有要詰問苗博雅，合議庭訊問後，將李文宗還押台北看守所。

合議庭接著勘驗苗博雅於民國110年、111年在市議會質詢柯文哲京華城案影片。柯文哲律師表示，從質詢過程可見，柯文哲對於京華城案確實不清楚，當時在議場的官員說明可證明，京華城案是依都市計畫法第24條規定辦理，沒有適法性的問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

檢方表示，柯文哲律師團聲請勘驗質詢影片，無非是要證明柯文哲不知情，例如柯文哲當時有「抓頭」的動作，但「抓頭」代表的意義一般並沒有明確解釋，無法就此認定為「不知情」。

檢方進一步指出，柯文哲曾向媒體解釋自己的「抓頭」動作，意思是「頭殼抱著燒」，接受質詢時說不知情明顯是在卸責。（編輯：蕭博文）1140520

延伸閱讀
回顧》柯文哲被起訴 苗博雅：首名涉案台北市長將成過去式柯文哲因病聲請具保停押 北院裁定駁回被指挾怨報復柯文哲 林欽榮：完全沒有京華城案引容積獎勵論戰 民眾黨高市府隔空交火
柯文哲
京華城案 北院傳喚議員苗博雅出庭作證[影]世壯運 蔣萬安要世界看到台北、侯友宜謝柯文哲
苗博雅
世壯運賽場禁帶國旗 蔣萬安：印有「台灣」標語旗幟不受限白色恐怖記憶日將至 政治受難者家屬籲台灣團結對外
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案 北院傳喚議員苗博雅出庭作證
65
更多編輯台推薦新聞：