柯文哲被起訴 苗博雅：首名涉案台北市長將成過去式

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（中央社記者劉建邦台北26日電）北檢今天起訴柯文哲，台北市議員苗博雅表示，依起訴書，柯文哲與政商往來及收取政治獻金比外界想像密切，讓人震驚，柯文哲是首名因涉案遭收押的台北市長，將成政壇過去式。

社會民主黨台北市議員苗博雅下午在北市議會接受聯訪被詢問台北地方檢察署起訴前台北市長柯文哲的議題。苗博雅說，檢方起訴書有引用自己的質詢，這也證實柯文哲知道京華城案是違背相關法令。

苗博雅指出，看完起訴書覺得感概，當時提出京華城容積獎勵疑慮，卻被柯文哲及前北市府發言人和市府機器與網軍無情攻擊，不過，從檢方起訴書發現，此案除有不合理的容積獎勵，柯文哲的政商關係也是千絲萬縷。

苗博雅說，柯文哲收取政治獻金包含國內很多政商人士都有密切往來，讓人感到震驚，且在擔任台北市長任內做出枉法的事，而柯文哲當時卻打著太陽花運動的新政治旗幟，過去10年乘載的期待和清廉，已讓外界感到落空。

苗博雅表示，柯文哲將是台北市首名因牽涉弊案遭收押的市長，更是因蠅頭小利把價值約約新台幣100億元的容積獎勵送給財團的第1人，認為柯文哲將成政壇過去式。

至於京華城容積率20%，北市府對外提到2週內將開會討論。苗博雅說，先前就提過蔣萬安採樹懶施政，動作非常慢，曾在議會提出若柯文哲被收押，市府應同步行政調查，且議會調查小組9月已完成報告並公開，但市府現在卻稱需2週的時間開會討論，實在太離譜。

苗博雅指出，針對京華城案後續，北市府早就應聘任律師團協助處理，還提到需要2週時間，但依照都市計畫法，市府在檢方起訴前就能展開調查，等正式起訴後就可收回20%容積獎勵。

媒體詢問北市府似乎期盼由鼎越公司自行放棄20%容積獎勵。苗博雅說，根本是緣木求魚，怎會要求強盜退回金錢，北市府有很多工具，如參考都市計畫法等，不用弄得很卑微，蔣萬安難道不清楚市府手上的工具，若鼎越後續提告市府，市府可用此案正在訴訟中要求停工，市府做法有愧於市民託付，因保護市庫才是職責。

台北地方檢察署偵辦前柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，今天偵查終結起訴11人，其中柯文哲遭求刑28年6月。（編輯：方沛清）1131226