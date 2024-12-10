傳與綠合作選下屆台北市長 苗博雅舉棒球賽回應

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（中央社記者劉建邦台北10日電）社民黨台北市議員苗博雅今天被問是否可能參選下屆市長說，此時間被點名就是成箭靶，會做好該做的事，且可被當成打下關鍵分數的棒球員也能掩護隊員，最重要是台灣隊要贏。

媒體報導民進黨有意與社會民主黨合推台北市議員苗博雅挑戰台北市長蔣萬安，參選2026年市長選舉。對此，苗博雅今天在市議會接受聯訪時，舉棒球隊及棒球比賽為例，強調會持續做好議員該做的事。

苗博雅說，針對這則未預期到新聞報導，認為現在被點名，就是要被當箭靶，因連2025年都還未到，現階段就是做好台北市議員該做的事，讓北市不斷進步，且任期到2026年12月底，會持續爭取為台北市民服務的機會。

苗博雅表示，身為深藍艱困選區的議員，這時候被點名，就是要讓人被當成箭靶及被攻擊，但若要被當成這樣角色也沒關係，且可成為掩護隊員或是打下棒球賽關鍵分數的球員，最重要就是台灣隊要贏，這才是共識。

苗博雅被問及若真的參選下屆台北市長是否會變成前市長柯文哲的模式也就是以無黨籍與民進黨合作參選。

苗博雅對此指出，若是要送給建商高額容積或是認為兩岸一家親，絕對不該是採取這樣的模式，且所謂柯文哲的模式應是有公平公開辯論且有初選及比較民調。

苗博雅說，目前最關注的事就是找出讓台北市可大步向前的人選，覺得市民不會只看政黨顏色而投票，重要是要提出政策說服市民。

苗博雅表示，台北市民的眼光是在城市願景及實際執行力，現任市長蔣萬安的優點僅外型高大挺拔，但在他的領導，很多該發揮政策都未被充分利用，北市的實際狀況是停滯，導致失去競爭優勢。（編輯：張銘坤）1131210