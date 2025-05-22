加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 社會

京華城案 北院傳喚前北市都發局長林洲民作證

2025/5/22 10:29（5/22 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院審理京華城案，22日以證人身分傳喚前台北市都發局長林洲民（圖），由檢察官及律師進行交互詰問。中央社記者林長順攝 114年5月22日
台北地方法院審理京華城案，22日以證人身分傳喚前台北市都發局長林洲民（圖），由檢察官及律師進行交互詰問。中央社記者林長順攝 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北22日電）台北地院審理京華城案今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇等被告，並以證人身分傳喚前北市都發局長林洲民，由檢察官及律師進行交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天繼續進行審理程序，提訊在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇，傳喚同案被告、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂。合議庭另以證人身分傳喚林洲民到庭，由檢辯交互詰問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北檢偵辦京華城案期間，曾多次傳喚林洲民作證，釐清京華城案決策過程。林洲民去年受訪時指出，京華城案歷經3名前市長，是都發局承擔業務的重中之重，都發局公務員處理此案時，當然須定時向市長報告。

林洲民表示，擔任都發局長時，監察院於民國105年間糾正台北市府有關京華城容積率，後續由都發局處理，在他任內時處理方式就是在市府晨會報告、以文字簽備忘錄上呈市長室。林洲民說，都發局秉公守法推動所有過程，同時定期向時任市長報告，且印象中，他向柯文哲提出建言，柯都知道。（編輯：方沛清）1140522

柯文哲
總統邀共商國是 黃國昌：民眾黨已接到潘孟安電話藍白聯手挾人數優勢 通過重啟核三公投
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
柯文哲：民進黨最希望我逃亡 因國民黨奄奄一息
65
更多編輯台推薦新聞：