京華城案 北院傳喚前北市都發局長林洲民作證

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（中央社記者林長順台北22日電）台北地院審理京華城案今天提訊前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇等被告，並以證人身分傳喚前北市都發局長林洲民，由檢察官及律師進行交互詰問。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天繼續進行審理程序，提訊在押被告柯文哲、沈慶京、應曉薇，傳喚同案被告、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂。合議庭另以證人身分傳喚林洲民到庭，由檢辯交互詰問。

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北檢偵辦京華城案期間，曾多次傳喚林洲民作證，釐清京華城案決策過程。林洲民去年受訪時指出，京華城案歷經3名前市長，是都發局承擔業務的重中之重，都發局公務員處理此案時，當然須定時向市長報告。

林洲民表示，擔任都發局長時，監察院於民國105年間糾正台北市府有關京華城容積率，後續由都發局處理，在他任內時處理方式就是在市府晨會報告、以文字簽備忘錄上呈市長室。林洲民說，都發局秉公守法推動所有過程，同時定期向時任市長報告，且印象中，他向柯文哲提出建言，柯都知道。（編輯：方沛清）1140522