加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 輝達總部地點可能19日宣布
首頁 / 政治
京華城案
新聞專題
京華城案1/300
首頁 / 政治

京華城案引容積獎勵論戰 民眾黨高市府隔空交火

2025/5/16 14:24（5/16 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市副市長林欽榮（右）16日在高雄市議會接受媒體聯訪，回應京華城案相關議題，強調自己對前台北市長柯文哲沒有狹怨報復。左為高雄市長陳其邁。中央社記者林巧璉攝 114年5月16日
高雄市副市長林欽榮（右）16日在高雄市議會接受媒體聯訪，回應京華城案相關議題，強調自己對前台北市長柯文哲沒有狹怨報復。左為高雄市長陳其邁。中央社記者林巧璉攝 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、林巧璉台北16日電）北院審理京華城案引發民眾黨與高雄市政府為容積獎勵隔空交火。民眾黨今天批評高雄市府避重就輕、惡意誤導，呼籲勿配合政客炒作聲量；高雄市副市長林欽榮說，京華城是單一財團小基地，採取所謂自創容積，無法律授權。

北院昨天開庭審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲的臉書以「綠能，你不能；陳其邁可以，柯文哲不能」為題表示，「高雄亞灣經貿開發計畫不管是營運或企業總部給20%容獎，都不可以。」高雄市府回應，政黨人士混淆視聽，譴責以司法調查弊案類比國家重大經建亞灣2.0。

民眾黨今天透過聲明表示，根據「都市計畫法高雄市施行細則」第24條之3規定項目與容積獎勵上限，取得經濟部核發的「營運總部」認定函，法定容積5%，但高雄市府新聞稿中卻未正面回應昨天柯文哲委任律師質疑「為何給予容積獎勵20%，整整比施行細則所規定之上限5%多出3倍？」

民眾黨質疑，高雄市政府心虛閃躲、避重就輕，給予容積獎勵的項目是哪些，請高雄市政府具體回應，應依林欽榮所言「容積是公共財」，審議不可黑箱。

民眾黨也抨擊，高雄市府新聞稿提及有關京華城部分有諸多錯誤，表格更是惡意誤導，因為京華城從頭到尾都不是「準用都更」，是根據「都市計畫法第24條」由地主自行提出細部計畫申請，台北市政府則依「台北市都市計畫施行自治條例」25條給予容積獎勵，何來「違法準用都更條例」。

民眾黨指出，京華城計畫內容具備「公益性、對價性」且提供市府回饋，通過都委會審議才得到容積獎勵，肩負帶動台北市南松山地區與附近老舊街廓有更新活化的任務、並非單一地主受惠。

民眾黨抨擊，高雄市政府的表格在土地面積欄位寫「亞灣計畫區為國有土地」是刻意迴避，實際上以「國家重大經建計畫」做包裝，亞灣開發後，原國有土地皆轉賣給私有企業或財團進行開發，而且高雄市政府在上位計畫還沒通過前，就搶先給容積，對照林欽榮對京華城案的攻擊，明顯雙標，根本是「我能你不能」。

不過，民眾黨也指出，高雄市政府聲明稿唯一有參考價值的地方，是證實細部計畫可以給容積獎勵，林欽榮在開庭時，不斷鬼打牆稱細部計畫不能給容積獎勵，多給一平方米就是圖利，但亞灣2.0計畫正是林欽榮透過細部計畫給予容積獎勵的實際個案，甚至突破5%上限給到20%。

高雄市副市長林欽榮上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，所有容積獎勵須依法授權，亞灣地區容積合法合規，京華城非都更區，僅是單一財團小基地，「這是天差地別」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，亞灣地區早在民國91年依都市計畫程序，完全就劃定為公劃公告都市更新地區，對比京華城根本不是都市更新地區，亞灣本來就可有1.5倍容積率使用。

林欽榮表示，京華城是單一財團小基地1.6公頃，採取所謂自創容積，無法律授權；監察院2023年有糾正台北市政府、台北市都委會、台北市都發局，「亞灣與京華城是天差地別。亞灣2.0計畫完全是依法授權」。（編輯：謝佳珍）1140516

#台北市
#亞灣
#林欽榮
#都委會
#經濟部
#民眾黨
#柯文哲
#高雄市府
#高雄市政府
#京華城案
林欽榮
被指挾怨報復柯文哲 林欽榮：完全沒有柯文哲臉書指亞灣容積獎勵20%不合法 高市府：混淆視聽
柯文哲
曾提應曉薇與柯文哲通話談京華城 朱亞虎：個人推測京華城案開庭 檢辯繼續詰問朱亞虎
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
曾提應曉薇與柯文哲通話談京華城 朱亞虎：個人推測
30
更多編輯台推薦新聞：