京華城案引容積獎勵論戰 民眾黨高市府隔空交火

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（中央社記者郭建伸、林巧璉台北16日電）北院審理京華城案引發民眾黨與高雄市政府為容積獎勵隔空交火。民眾黨今天批評高雄市府避重就輕、惡意誤導，呼籲勿配合政客炒作聲量；高雄市副市長林欽榮說，京華城是單一財團小基地，採取所謂自創容積，無法律授權。

北院昨天開庭審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲的臉書以「綠能，你不能；陳其邁可以，柯文哲不能」為題表示，「高雄亞灣經貿開發計畫不管是營運或企業總部給20%容獎，都不可以。」高雄市府回應，政黨人士混淆視聽，譴責以司法調查弊案類比國家重大經建亞灣2.0。

民眾黨今天透過聲明表示，根據「都市計畫法高雄市施行細則」第24條之3規定項目與容積獎勵上限，取得經濟部核發的「營運總部」認定函，法定容積5%，但高雄市府新聞稿中卻未正面回應昨天柯文哲委任律師質疑「為何給予容積獎勵20%，整整比施行細則所規定之上限5%多出3倍？」

民眾黨質疑，高雄市政府心虛閃躲、避重就輕，給予容積獎勵的項目是哪些，請高雄市政府具體回應，應依林欽榮所言「容積是公共財」，審議不可黑箱。

民眾黨也抨擊，高雄市府新聞稿提及有關京華城部分有諸多錯誤，表格更是惡意誤導，因為京華城從頭到尾都不是「準用都更」，是根據「都市計畫法第24條」由地主自行提出細部計畫申請，台北市政府則依「台北市都市計畫施行自治條例」25條給予容積獎勵，何來「違法準用都更條例」。

民眾黨指出，京華城計畫內容具備「公益性、對價性」且提供市府回饋，通過都委會審議才得到容積獎勵，肩負帶動台北市南松山地區與附近老舊街廓有更新活化的任務、並非單一地主受惠。

民眾黨抨擊，高雄市政府的表格在土地面積欄位寫「亞灣計畫區為國有土地」是刻意迴避，實際上以「國家重大經建計畫」做包裝，亞灣開發後，原國有土地皆轉賣給私有企業或財團進行開發，而且高雄市政府在上位計畫還沒通過前，就搶先給容積，對照林欽榮對京華城案的攻擊，明顯雙標，根本是「我能你不能」。

不過，民眾黨也指出，高雄市政府聲明稿唯一有參考價值的地方，是證實細部計畫可以給容積獎勵，林欽榮在開庭時，不斷鬼打牆稱細部計畫不能給容積獎勵，多給一平方米就是圖利，但亞灣2.0計畫正是林欽榮透過細部計畫給予容積獎勵的實際個案，甚至突破5%上限給到20%。

高雄市副市長林欽榮上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，所有容積獎勵須依法授權，亞灣地區容積合法合規，京華城非都更區，僅是單一財團小基地，「這是天差地別」。

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他說，亞灣地區早在民國91年依都市計畫程序，完全就劃定為公劃公告都市更新地區，對比京華城根本不是都市更新地區，亞灣本來就可有1.5倍容積率使用。

林欽榮表示，京華城是單一財團小基地1.6公頃，採取所謂自創容積，無法律授權；監察院2023年有糾正台北市政府、台北市都委會、台北市都發局，「亞灣與京華城是天差地別。亞灣2.0計畫完全是依法授權」。（編輯：謝佳珍）1140516