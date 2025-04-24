京華城土地扣押案 北院開訊問庭聽兩造主張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）北檢偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利京華城案容積獎勵20%，聲請扣押京華城土地，台北地方法院3度裁准，高院3度發回。北院今天召開訊問庭，聽取檢方及鼎越開發公司主張。

北院整理扣押案兩大爭點，包括容積獎勵是否為已實現的不法利益；再者，檢方計算的不法利益金額，相較於扣押土地本身，是否符合比例原則。

檢方指出，京華城土地不法容積價值約新台幣121億元，小於土地價值142億元，並未未過度扣押，檢方聲請符合比例原則，扣押具有最後手段性，若不扣押，恐會轉移處分給他人，侵害國家追徵不法利得的權利。

鼎越開發公司律師指出，京華城土地信託後向銀行團聯貸，地籍若被扣押，將構成聯貸案的違約要件，銀行團可以暫停撥款，已有銀行要求提前還款，若持續扣押，可能使京華廣場面臨成為爛尾樓的風險。

律師表示，鼎越開發今年4月9日已向台北市都發局遞件申請變更設計，將容積率從840%降為728%，暫緩申請20%容積獎勵，北市府對外表示預估要3個月時間審查申請案，若通過變更，檢方所主張的犯罪利得就未實現，扣押問題也將不復存在。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲等人涉違法圖利行為，讓第三人的鼎越開發公司獲有建築容積獎勵率20%的不法利益，屬於犯罪所得應予沒收，經估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元。

為保全日後追繳，北檢向北院聲請扣押鼎越公司所有的台北市松山區西松段三小段156地號土地（京華城案土地）。北院一審、更一審均裁准，但遭台灣高等法院撤銷發回；北院更二審裁准扣押，鼎越公司不服提起抗告，高院今年2月間撤銷更二審裁定並發回更裁。（編輯：張銘坤）1140424