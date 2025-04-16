京華城案20%容積獎勵暫緩 鼎越：未來若判決合法再申請
2025/4/16 19:31（4/16 19:46 更新）
（中央社記者何秀玲台北16日電）京華城案20%容積獎勵爭議，台北市都發局今天表示，中石化旗下鼎越9日掛件申請取消。鼎越開發向中央社記者表示，為了讓京華廣場案能夠繼續推動，「暫緩申請」20%容積獎勵，希望能與周邊居民共榮，並等待都審通過。
鼎越開發表示，未來若法院判定結果認定容積獎勵合法，仍會希望申請恢復。
爭議不斷的京華城案，20%容積獎勵最受外界關注。台北市政府1月間召開京華城案專家學者會議，台北市副市長李四川當時接受媒體採訪時指出，會前收到鼎越公司送交建管處的函文，內容指稱願暫緩辦理20%容積獎勵。
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台北市都發局長簡瑟芳今天出席台北市議會定期大會後，接受媒體聯訪表示，鼎越9日已掛件申請變更都市設計，內容為申請取消原本20%容獎，將檢視相關文件後，才可確定要直接核准或提至幹事會等會議。
簡瑟芳指出，相關會議何時召開，仍要仔細查看業者提出的變更幅度，才會依變更幅度決定後續會議程序。因李四川已提到掛件後的3個月將會走完相關行政流程，預定7月9日前會有結果。（編輯：張良知）1140416
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